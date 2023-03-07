В течение двух лет израильтяне разделены и не могут сформировать правительство. После пяти всеобщих выборов было решено отправить в отставку команду Лапида-Ганца и привести к власти новую коалицию во главе с Биньямином Нетаньяху. Однако через два месяца после формирования нового правительства мнения снова разошлись. Большинство израильтян уже не хотят тех, кого они избрали.

Действительно, ко всеобщему удивлению, Биньямин Нетаньяху сформировал коалицию с небольшими партиями еврейских верхов. Он пообещал им:

-исключить из Основного закона пункт 7а, запрещающий явно расистским партиям выставлять свою кандидатуру на выборах.

-внести поправки в антидискриминационный закон и разрешить финансирование мероприятий или структур, практикующих разделение по половому признаку, и отказ в предоставлении услуг на основании убеждений.

-обязать местные власти финансировать ультраортодоксальные школы, даже если они не контролируются централизованно, не следуют учебному плану и отказываются преподавать основные светские предметы, такие как математика и английский язык.

-изъять распределение продовольственных талонов из ведения Министерства социального обеспечения и поручить его Министерству внутренних дел. В качестве критерия для их распределения будет применяться критерий неуплаты налогов, поскольку ультраортодоксы освобождены от уплаты налогов независимо от их материального положения.

Однако Премьер-министр стремится дистанцироваться от своих союзников. Он заявил, что никогда не позволит использовать свою веру для отказа предоставления услуг гражданину Израиля. «В Шаббат будет электричество. Будут [смешанные] пляжи для купания. Мы сохраним существующий порядок. Не будет страны, [управляемой] по Галахе [еврейскому закону]», «Не будет поправок к Закону о возвращении» (союзники премьер-министра требуют, чтобы любой кандидат на возвращение доказал, что у него или у неё есть еврейские родители в строгом смысле этого слова). Он отрекся от своего сына Яира Нетанияху, для которого судьи, предъявившие ему обвинения, когда он еще был Премьер-министром, являются предателями и должны быть наказаны как таковые. Наконец, он обеспечил избрание депутата Амира Охану, являющегося в парламенте единственным геем, председателем Кнессета.

Биньямин Нетаньяху объявил о реорганизации судебной системы, которая ставит под вопрос баланс сил, на котором до сих пор основывалась эта страна без конституции, настолько, что его противники говорят о «государственном перевороте». Но какой бы шокирующей ни была эта реорганизация, дело не в ней.

Демонстрации следуют одна за другой, и они становятся всё более многочисленными. Сначала в них принимали участие только центристы и левые. Затем к ним присоединились бывшие союзники Биньямина Нетаньяху, а теперь и правые и, наконец, некоторые арабы.

Проводя параллель между нынешним правительством Нетаньяху и нацистским режимом, бывший начальник генштаба генерал Моше Яалон сказал: «Еврейский народ заплатил высокую цену за то, что на демократических выборах в Германии к власти пришло правительство, которое ликвидировало демократию, но первое, что оно ликвидировало, был фундаментальный демократический принцип независимости судебной власти».

Моше Яалон - давний противник Биньямина Нетаньяху, но за несколько недель бывшие союзники премьер-министра пришли к согласию.

• Бывший министр юстиции Ликуда и заместитель Премьер-министра при Нетаньяху Дан Меридор выступил на главной демонстрации у Кнессета 20 февраля. Он сказал: «Кто бы мог подумать, что нам придется защищать демократию в Израиле, ведь она находится под ударом!»

• Бывший директор Моссада, выбранный в свое время Биньямином Нетаньяху, Тамир Пардо теперь является одним из координаторов демонстраций. В интервью общественному радио «Кан» он обвинил Премьер-министра в реформировании системы правосудия только для того, чтобы иметь возможность лично уклониться от неё. Кроме того, он обвинил ряд членов правительственной коалиции в желании построить «расистское и жестокое государство, которое не сможет выжить».

• Бывший директор Шин-Бет Йорам Коэн, также выбранный в свое время Биньямином Нетаньяху, заявил на митинге правых сил: «Предлагаемая реформа изменит структуру правительства в Израиле, поскольку исполнительная власть во главе с Премьер-министром будет обладать неограниченной властью. Тормоза и противовесы, необходимые для демократического общества, исчезнут. Такая ситуация должна волновать каждого гражданина, независимо от политической принадлежности. Реформа в её нынешнем виде, [навязанная] с жестокостью и [разработанная] без диалога со всеми составляющими нации, может привести к катастрофе».

В нескольких петициях экономистов и предпринимателей в сфере высоких технологий прозвучала тревога о том, что объявленные реформы отпугнут иностранных инвесторов. 56 всемирно известных экономистов, включая 11 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо. В нём сказано, что «Правящая коалиция Израиля предусматривает ряд законодательных актов, которые ослабят независимость судебной системы и её способность сдерживать действия правительства». Многие израильские экономисты в открытом письме, к которому присоединились и некоторые из нас, выразили свою обеспокоенность тем, что такая реформа нанесёт ущерб израильской экономике, ослабив верховенство закона и тем самым доведёт Израиль до уровня Венгрии и Польши.

План реформы юстиции будет осуществляться в четыре этапа, из которых на данный момент общественности представлен только первый.

• Первый этап включает в себя:

– (1) законодательное закрепление положения, которое позволит Кнессету во второй раз простым большинством голосов принимать законы, которые были отклонены Верховным судом;

– (2) отменить требование разумности судебных решений;

– (3) укрепить власть правящей коалиции в Комитете по назначению судей;

– и (4) понизить статус юридических советников в министерствах.

• На этапе II Основной закон «О достоинстве человека и свободе» станет простым текстом, имеющим не большую ценность, чем любой другой закон. Поэтому он может быть легко изменен.

• На этапе III будет ограничено право на апелляцию в Верховный суд.

• На этапе IV существующие полномочия Генерального прокурора будут разделены. Будет введена должность Главного прокурора, который станет единственным лицом, способным привлечь политиков к ответственности.

Эта реформа полностью изменит природу Израиля. Её открыто поддерживают два аналитических центра – Форум политики Когелет и Форум Закон и свобода. Последний находится под влиянием одной из групп из Общества Федералистов США - ассоциацией, которая тайно разработала проект Патриотического акта США и навязала его по случаю терактов 11 сентября [1]. Форум Закон и свобода финансируется Фондом Тиква, председателем которого является американо-израильский неоконсерватор Эллиотт Абрамс (известный по делу Иран-контрас и многочисленным переворотам в Латинской Америке) [2].

Основная задача Общества Федералистов и Форума Закон и свобода состоит в том, чтобы изменить судебную систему путем смены судей [3]. За тридцать лет Обществу Федералистов удалось юридически оправдать неолиберализм, ограничить возможности обращения в суд против крупного бизнеса, разрушить то, как Демократическая партия намеревалась вести борьбу против дискриминации и за право на аборт, помешать США присоединиться к ряду международных договоров и, наконец, изменить баланс сил в США таким образом, чтобы президент мог вести любые войны и допускать пытки [4].

Оригинальность метода Общества Федералистов заключалась в том, чтобы по-новому интерпретировать принципы англосаксонского права. Основываясь на трудах философа Лео Штрауса, оно подменило естественное право «позитивным правом». Например, в 1980-х годах президент Рональд Рейган намеревался перестроить экономику, но был ограничен законом и не мог этого сделать. Теоретик Общества Федералистов профессор Ричард Эпштейн утверждал, что собственность - это вопрос не позитивного права, то есть соглашений, разработанных законодателями, а естественного права, то есть оно установлено Богом. А любое регулирование экономической деятельности ведёт к ограничению поведения определенных собственников. Поэтому любое регулирование - это ограничение, и оно требует компенсации.

Если закон в интересах общества требует от промышленников производить продукцию только определенного качества, то это ограничивает их право собственности, и поэтому они должны получить компенсацию. Такая интерпретация закона позволила президенту Рональду Рейгану разрушить все ранее существовавшие экономические нормы.

Большинство членов Общества Федералистов - это юристы консерваторского или либертарианского толка. Они занимались всего лишь вопросами семейного и экономического права. Однако внутри Общества небольшая группа стала заниматься международной политикой. Именно эта группа сегодня оказывает влияние на Израиль. В Соединенных Штатах её главным достижением стал триумф «американской исключительности» [5].

Эта школа мысли отказывается применять международные договоры во внутреннем праве; сурово судит поведение других, но принципиально оправдывает американцев, поступающих также, и не допускает какой-либо международной юрисдикции проявлять интерес к своим внутренним делам. Короче говоря, она считает, что по религиозным причинам США несопоставимы с другими государствами и не должны подчиняться никаким международным правилам. Идеология США представляет собой политическую интерпретацию теологической теории избранного народа. Если с религиозной точки зрения это означает, что люди, обратившиеся к Богу, им избраны, то в буквальном понимании это означает, что люди неравны, причем евреи стоят выше язычников (гои -на иврите).

Другой крупной победой этой группы из Общества Федералистов была отмена «доктрины неотчуждения». Американские юристы считали, что разделение конституционных властей не позволяет исполнительной власти посягать на привилегии законодательной и самостоятельно определять критерии применения того или иного закона. Теперь же все наоборот: разделение властей запрещает законодательной власти вмешиваться в деятельность исполнительной. Таким образом, Конгресс теряет свои полномочия по контролю над Белым домом. Именно на основе этой уловки президент Джордж Буш-младший смог начать серию войн и повсеместно применять пытки.

Связи между этой группой Общества Федералистов и израильским Ликудом не новы. В 2003 году Эллиотт Абрамс организовал Иерусалимский саммит с участием почти всех израильских политических групп. Он заявил, что мира на планете не будет до тех пор, пока Израиль не покончит с требованиями палестинцев [6].

Следуя этой логике, после формирования правительства Нетаньяху генерал Ави Блут, командующий израильскими войсками на оккупированном Западном берегу, распространил среди своих офицеров книгу «Наши в Табу: секреты искупителей земли от нашего отца Авраама до молодых поселений». В ней еврейская оккупация Палестины, будь то путем скупки земель или насилия, начиная от Авраама до незаконных поселений представлена как божественная воля.

Первым заметным следствием этого поворота и этой пропаганды стали события на Западном берегу, когда 400 поселенцев из Хар Брача напали на город Хувара. Они намеревались отомстить за убийство двух своих соотечественников, якобы совершенное палестинцами из этого города. В течение пяти часов они обстреливали жителей, сожгли несколько сотен автомобилей и 36 домов. Под прицелом израильской армии, которая оцепила деревню, чтобы предотвратить бегство её жителей, они напали на них, оставив более 400 раненых и одного погибшего. Министр финансов Бецалель Смотрич, не осудив насилие, выразил сожаление, что частные лица сделали то, что, по его словам, является обязанностью государства, а именно уничтожили этот населенный пункт.

В заявлениях своих лидеров правящая коалиция, уже ставшая соучастницей этих злоупотреблений, объявляет, что будет использовать средства государства, чтобы распространить их на всё арабское население, не только на палестинцев, но и на израильских арабов.

В Израиле проходят массовые демонстрации, а иностранные политики, симпатизирующие Израилю, выступают с предупреждениями. Но ничего не делается. Процесс идёт. Бецалель Смотрич считает арабов дикими зверями, которых нужно приручить силой. Но министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подходит к вопросу с другой точки зрения. По его мнению, Бог дал землю евреям, и они должны изгнать с неё арабских захватчиков. Независимо от точек зрения, все члены коалиции сходятся в одном: правительство суверенно и не должно быть ограничено законами. Это устраивает Премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведется судебное расследование.

Происходящее в Израиле касается не только израильтян и палестинцев. Эллиотт Абрамс - исторический штраусианец даже в большей степени, чем госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Поэтому можно ожидать, что если реформа израильской судебной системы продолжится, то новый режим полностью присоединится к позициям штраусианцев. На данный момент Израиль отказывается поставлять оружие Украине в соответствии с принципом генерала Бенни Ганца: «Никакое израильское оружие не должно попасть к убийцам евреев». Риск союза между украинскими интегральными националистами, американскими штраусианцами и израильскими сионистами-ревизионистами как никогда велик [7]. Соединенные Штаты только что запретили министру финансов Бецалелю Смотричу въезд на свою территорию. Они по-прежнему осуждают его расистские высказывания, но надолго ли это?