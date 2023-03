En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº 31:

– ¿Quién determina la agenda geopolítica de Occidente?

AMÉRICA

– Los demócratas estadounidenses resultan ser más imperialistas que los republicanos

– Pueblos originarios estadounidenses ignoran el “Buró de Asuntos Indios”

– Biden propone una reforma del derecho al voto

– 10 minutos de conversación entre Blinken y Lavrov

– Un candidato a la presidencia de Estados Unidos pide un dólar a cada uno de sus electores

– Steve Bannon denuncia a Rupert Murdoch

– Falsos envíos de armamento estadounidense a Ucrania

– Dos proyectos de ley presentados al Congreso podrían poner fin a la presencia militar de Estados Unidos en Siria

– Cuestionan la versión oficial sobre la toma del Capitolio

– Fuertemente cuestionada la única versión existente sobre la voladura de Nord Stream

– Los estadounidenses no confían en las decisiones del presidente Biden sobre Ucrania

– El Congreso de Estados Unidos amenaza con recurrir a la fuerza militar en México

– Continúa en Estados Unidos la “batalla de las cocinas de gas”

– Argentina vuelve a cuestionar los acuerdos injustos posteriores a la guerra de las Malvinas

EUROPA

– Informe sobre el atentado de Manchester Arena

– Reino Unido estudia un proyecto de ley contra la inmigración ilegal

– Los franceses rechazan la reforma del presidente Macron

– El canciller alemán afirma que su país ya no depende de los hidrocarburos rusos

– Alemania acusa a Irán

– Nueva reunión del canciller alemán Scholz con el presidente estadounidense Joe Biden

– Noruega se beneficia con la voladura de Nord Stream

– El papa Juan-Pablo II no denunció a sacerdotes pedófilos

– Hungría se pronuncia por un alto al fuego en Ucrania

– Los países europeos y la evolución de Israel

– La Unión Europea quiere producir más munición de 155 mm

– Suiza elimina sus “sanciones” contra Siria

– Condena contra Glencore

– Serbia no reconocerá Kosovo como Estado

– Siguen las purgas en Kiev

– Condenan en ausencia a ex candidata a la elección presidencial bielorrusa

– Ataques del “Cuerpo de Voluntarios Rusos” en suelo ruso

– Las relaciones entre Wagner y las fuerzas armadas rusas

– Tensión entre el presidente Zelenski y el jefe de sus fuerzas armadas

– Rusia prohíbe las actividades de Transparency International en suelo ruso

– Rusia pone en marcha un sistema de visas simplificadas

– Medvedev plantea “poner el último clavo al ataúd de las aspiraciones neocoloniales” de Occidente

ÁFRICA

– Marruecos quiere posicionarse en el mercado de los extractos de cannabis

– Líderes religiosos islámicos de Mali rechazan el proyecto de Constitución

– La República Centroafricana denuncia el saqueo occidental

– Washington protege a Francois Bozizé

– Difícil viaje del presidente francés al Congo

– Desescalada entre la RDC y Ruanda

– Rusia ofrece fertilizantes a Malawi

– Sudáfrica reducirá su embajada en Tel Aviv

ASIA

– Militares israelíes maltratan a un ex presidente del parlamento

– El Consejo de Derechos Humanos de la ONU interviene en la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut

– Autocrítica del Hamas

– El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos entra ilegalmente en Siria

– Israel bombardea el aeropuerto de Alepo, vía de entrada de la ayuda humanitaria a las víctimas sirias del terremoto del 6 de febrero

– Acercamiento de Arabia Saudita a Siria

– El gobierno iraquí prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas

– La marina de guerre británica ocupa armas enviadas a Yemen

– La oposición turca se une contra Erdogan

– La Unión Europea se dispone a declarar “terroristas” los Guardianes de la Revolución iraníes

– Acuerdo entre el OIEA e Irán

– Investigan el envenenamiento de alumnas iraníes

– Incendio en un campamento de refugiados en Bangladesh

– Dura condena de cárcel contra el líder de la oposición en Camboya

– Se dispara la exportación de armamento surcoreano

– Corea del Norte advierte sobre la eventual intercepción de sus misiles

– Ex alcalde de Hiroshima reclama el compromiso universal de no ser el primero en recurrir al arma nuclear

– Reaparece la fauna en la región de Fukushima

– Japón negocia indemnizaciones para las “mujeres de solas” y los trabajadores forzados coreanos

– El gobierno japonés controla los medios audiovisuales

– El gobierno de Taiwán habla de una supuesta amenaza de invasión

– Taiwán comienza a ver la realidad sobre el traslado de la firma TSMC a Estados Unidos

– Alemania no asumirá la defensa de Taiwán

– Pekín incrementa el presupuesto de sus fuerzas armadas

– China levanta el tono ante Estados Unidos

– Participación china en los ejercicios militares estadounidenses Cobra Gold 2023

OCEANÍA

– Australia tendrá submarinos de propulsión nuclear

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

– La viude de John McCain encabeza el Programa Mundial de Alimentos