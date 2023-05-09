تم تنظيم احتفالات 6 مايو في لندن و 9 مايو في موسكو لإظهار عالمين غريبين عن بعضهما البعض.

انطلاق المملكة المتحدة

في إنجلترا ، في 6 مايو ، شهدنا تتويج أعظم الملوك. لقد أكدت لنا الصحافة البريطانية بشكل استباقي أنه ليس لديه حقوق سياسية ، بل وظيفة تمثيلية حصرية. أحقًا؟ إذن ، بحكم ما الذي يمكن لأمير ويلز ، مائة مرة في عهد والدته ، تغيير جدول أعمال مجلس العموم وإزالة الموضوعات التي لا يعجبه منها؟ يؤكد لنا الخبراء أن هذه كانت مجرد مشاريع قوانين بسيطة ، ولكن ما هو الحق الذي اعتبره الأمير ، وليس النواب ، غير مهم؟

بصفته أمير ويلز ، أصبح تشارلز راعيا لجماعة الإخوان المسلمين ، وهي منظمة سياسية سرية أنشأها MI6 أثناء استعمار مصر. وهي محظورة في العديد من الدول الإسلامية بسبب أنشطتها الإرهابية الموالية لبريطانيا. في عام 1993 ، أصبح راعيا لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية ، حيث سيشع الإخوان و MI6 في جميع أنحاء الشرق الأوسط في تقليد لورانس العرب. إن حماسة الأمير تشارلز كبيرة لدرجة أن لندن تحولت إلى لندنستان، حيث تضم العديد من مسؤولي الإخوان، بما في ذلك السعودي أسامة بن لادن. وقد زار الأمير ملوك الخليج الذين يدعمون المنظمة 120 مرة.

نهاية العالم

تحت اسم تشارلز الثالث ، توج أمير ويلز للتو ملكا لأنتيغوا وبربودا وأستراليا وجزر البهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والمملكة المتحدة وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجزر سليمان وتوفالو. سارت مفارز من جيوش ممالكه لمرافقته إلى قصره.

وقد سافر مائة رئيس دولة وحكومة أو كان يمثلها. ولم تظهرهم لقطات بي بي سي الرسمية. كانوا ضيوفا ، لا شيء أكثر من ذلك.

لم يكن الكوريون الشماليون والسوريون والروس موضع ترحيب في التتويج. تمت دعوة الصينيين ، لكنهم تسببوا في فضيحة بإرسال نائب الرئيس هان تشنغ ، الذي تم تقديمه إلى المملكة المتحدة باعتباره مسؤولا عن حملة القمع المناهضة لبريطانيا في هونغ كونغ.

لم يتغير الاحتفال تقريبا منذ إنهاء استعمار الإمبراطورية التي "لا تغرب عنها الشمس أبدا". على الأكثر ، تمت إزالة بعض الأحجار الكريمة المسروقة من الهند من جواهر التاج.

من الغباء بالطبع تقييم حفل الأمس بمعايير عصر آخر. لكن البريطانيين اختاروا الرموز القديمة كما لو كانت لا تزال مقبولة في القرن الحادي والعشرين. وهكذا ، أخفت شاشة مطرزة رائعة الملك عندما تم مسحه من قبل رئيس أساقفة كانتربري ، حتى لا يعمي نور الله الجمهور. هل كان أي شخص خائفا حقا من الانبهار؟ في نهاية التتويج ، أعلن الملك تشارلز الثالث "ملازم الله على الأرض". كيف يمكن لوزراء العديد من الأديان الانضمام إلى هذه المهزلة؟

لا يبدو أن هذه الأبهة تتوافق مع مجيء ملك ، بل تتوافق مع جنازة العالم. هيمنة الغرب على البشرية.

يوم الوطن

اليوم ، 9 مايو ، تحتفل روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية. عانى السكان السوفييت بقدر ما عانى سكان بولندا خلال الحرب العالمية الثانية. قتل 27 مليون شخص ، بما في ذلك أكثر من نصف جيوشها. في المجموع ، هو 1 من كل 7 سوفييتات (مقابل ألماني واحد في 10 ، 1 فرنسي في 83 و 1 في 655 أمريكي).

لمواجهة العدو ، اجتمعت البلاد. أطلق السكرتير الأول جوزيف ستالين سراح سجناء الحرب الأهلية (كان يسكن معسكرات العمل الشيوعيون المنشقون ، المناشفة). وضع حدا للاضطهاد الديني وأقام تحالفا مع الكنيسة الأرثوذكسية. لذا فإن هذه الفترة المأساوية هي أيضا بوتقة المصالحة والوحدة الوطنية.

وبالتالي فإن احتفالات 9 مايو هي ذكرى أهوال الحرب والقدرة على إنقاذ بعضنا البعض معا. في هذه الفترة ، يدرك الروس أن "القوميين الأساسيين" الذين يقاتلونهم في أوكرانيا هم ورثة أولئك الذين انضموا إلى النازيين لذبح أكبر عدد ممكن من اليهود والغجر والسلاف (وفقا للدوكسا الأوكرانية الرسمية الحالية ، فإن الأوكرانيين ليسوا سلافا بالمعنى الدقيق للكلمة ، بل أحفاد قبيلة الفايكنج ، الفارانغيين ، مختلطة مع السلاف).

الفوج الخالد

تقليديا ، منذ عام 1965 ، سار الروس أيضا في يوم النصر ، 9 مايو ، تكريما لأجدادهم وأجدادهم الذين قتلوا في قتال النازيين. من عام 2012 ، أصبح هذا العرض واسع الانتشار في جميع أنحاء البلاد وتم تنظيمه تحت اسم "الفوج الخالد". واليوم، لا يتعلق الأمر بالاحتفاء بالموتى، بل بالتظاهر بمظهر خلفاء، والقول إن المرء مستعد للموت للدفاع عن الآخرين. الروس وطنيون ، وليسوا شوفينيين ، لكنهم قادرون على التضحية.

بالنظر إلى الهجمات الأوكرانية، فإن معظم هذه المسيرات لن تتم هذا العام. وسيرأس فلاديمير بوتين المظاهرات، بما في ذلك العرض العسكري التقليدي في الميدان الأحمر. في الغرب ، يوصف بأنه ديكتاتور يعيش في رفاهية ، بعيدا عن شعبه. مواطنوه يعرفون أن هذا ليس صحيحا. إنه من الثقافة الروسية ، وبالتالي يعتبر ، مثلهم ، أن الرفاهية لا ينبغي أن تجعله ينسى أنه رجل.

العالمان

إذا كان رعايا الملك تشارلز الثالث مفتونين بروعة التاج ، فإن مواطني الرئيس بوتين يعتبرون أنه لا يوجد نبل في تزيين أنفسهم بالمجوهرات المسروقة. بالنسبة لهم ، فقط ما كسبته بنفسك له قيمة.