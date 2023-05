De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten, Robert Kennedy Jr, heeft op 6 mei 2023 een interview gegeven aan John Catsimatidis.

Over de moord op zijn oom, president John F. Kennedy, in 1963 zei hij: "Er is overweldigend bewijs dat de CIA betrokken was bij zijn moord. Ik denk dat het op dit moment boven redelijke twijfel verheven is.

Hij verwees zijn luisteraars naar het boek van James W. Douglass, JFK and the Unspeakable.