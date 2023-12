In een jaar tijd is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties fundamenteel veranderd: in oktober 2022 veroordeelden 143 staten onder leiding van Washington nog de "illegale annexaties" van Rusland in Oekraïne, terwijl in december 2023 153 staten opriepen tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren in Gaza, tegen het advies van Washington in.

In het verleden kon Washington veel staten bedreigen en dwingen om het standpunt van de VS in te nemen en haar regels te aanvaarden. Tegenwoordig is Washington minder schrikaanjagend.

• Natuurlijk kan het U.S. Special Operations Command (USSoCom) altijd en overal ter wereld geheime militaire interventies uitvoeren en op elk moment een buitenlandse staatsman vermoorden, maar deze interventie lijkt steeds onwaarschijnlijker in grote landen.

• Natuurlijk kan het ministerie van Financiën de handel met een bepaalde staat verbieden en zo de economie van de recalcitrante staat laten instorten of zelfs de bevolking laten verhongeren. Maar Rusland en China bieden nu een manier om deze economische belegering te doorbreken.

• Ook is het zo dat de gigantische communicatie-interceptiemachine van de "Five Eyes" (Australië, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk) de misdadigheid van elke recalcitrant kan onthullen, maar sommige leiders zijn eerlijk en laten zich daarom niet chanteren ten koste van hun bevolking.

Vanuit dit oogpunt is de lijst van staten die tegen het staakt-het-vuren in Gaza hebben gestemd veelzeggend; Naast de Verenigde Staten en Israël bevat deze lijst een aantal regimes met verrassende kenmerken:

- Oostenrijk

Karl Nehammer is trainer in politieke communicatie. Hij is er zo goed in dat hij zowat elke beslissing erdoor zou kunnen drukken. Als beroepsmilitair werkte hij samen met Washington als trainer voor inlichtingenofficieren. Hij is nu kanselier van deze voormalige neutrale staat.

- Guatemala

De Italiaans-Guatemalteekse president Alejandro Giammattei is de vertegenwoordiger van een kleine groep kapitalisten. Hij voert een felle strijd tegen corruptiebestrijders en zet aanklagers, leiders van mensenrechtenorganisaties en nieuwsgierige journalisten gevangen. Hij is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en het enige Latijns-Amerikaanse staatshoofd dat Kiev en Taiwan heeft bezocht.

- Liberia

Het land wordt nog steeds geregeerd door voetballer en zanger George Weah. De gekozen president Joseph Boakai moet nog worden beëdigd. Weah heeft geen politieke ervaring en heeft Jewel Taylor, de vrouw van de misdadiger tegen de menselijkheid Charles Taylor, als vice-president gekozen.

- Micronesië

Micronesië werd bezet door de Verenigde Staten totdat president Ronald Reagan instemde met de onafhankelijkheid. Vandaag de dag staat het echter nog steeds onder curatele en is het voor zijn verdediging afhankelijk van het Pentagon.

- Nauru

Nauru, een klein land met minder dan 10.000 inwoners, is pas sinds 1968 onafhankelijk van het Britse Rijk. Iedereen bij de Verenigde Naties weet dat de "president", David Adeang, opportunistisch en corrupt is. Het is voor degenen die betalen mogelijk om een gunstige stem uit dit land te krijgen.

- Papoea-Nieuw-Guinea

Papoea-Nieuw-Guinea is pas sinds 1975 onafhankelijk van het Britse Rijk. Zeven maanden geleden tekende de huidige premier, James Marape, een overeenkomst die de Verenigde Staten toestond hun grondgebied te gebruiken als vooruitgeschoven basis in de Stille Oceaan. Ze hebben volledige toegang tot alle havens en luchthavens in ruil voor verschillende investeringen. Toen hij zijn ambassade in Israël verplaatste van Tel Aviv naar Jeruzalem, zei James Marape: "Wij die onszelf christenen noemen, kunnen God niet volledig respecteren als we niet erkennen dat Jeruzalem de universele hoofdstad is van het volk en de natie Israël." .

- Paraguay

De huidige president van Paraguay, Santiago Peña, probeert de instituties van het land te renoveren terwijl hij de anticommunistische dictatuur van generaal Alfredo Stroessner prijst.

- Tsjechische Republiek

Je bent waarschijnlijk verbaasd om een tweede lid van de Europese Unie op deze lijst te zien. Dat komt omdat je de verkiezing van de nieuwe president hebt gemist, generaal Petr Pavel, een persoonlijke vriend van de Amerikaanse ambassadeur in Praag. Hij werd opgeleid in de VS en het VK en werd voorzitter van de militaire commissie van de NAVO. Hij is voormalig collaborateur met de Sovjet-bezetters maar heeft hij zijn levensverhaal van vroeger volledig herschreven en zichzelf omgevormd tot een moderne westerse man, die zijn macht gebruikt om zijn land op één lijn te brengen met Washington.

Drieëntwintig andere staten onthielden zich van stemming. Zij zijn bondgenoten van Washington en niet slechts marionetten zoals de vorige. Hoe het ook zij, het Westen heeft niet langer een meerderheid (97 stemmen). De G7 is niet langer maatgevend.

Hoe kunnen we in dit verband voorbijgaan aan de huidige situatie in Japan, waar een gerechtelijk onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van wijdverspreide corruptie onder de politieke klasse? Tussen 2018 en 2022 is er minstens 500 miljoen dollar betaald aan 99 parlementsleden van de Liberaal Democratische Partij, die al 67 jaar onafgebroken aan de macht is (op twee onderbrekingen van in totaal 4 jaar na). Wat wordt voorgesteld als een " grootse democratie " is in werkelijkheid niets meer dan een toneelvoorstelling die een maffiasysteem maskeert.

Hoe kunnen de G7-landen beweren nobele waarden te belichamen en te verdedigen?

De Brics, met nieuwe leden die op 1 januari 2024 plaatsnemen, vertegenwoordigen nu meer dan de helft van de mensheid. Ze werken aan een multipolaire wereld. In hun geest, en in tegenstelling tot de westerse nachtmerries (de val van Thucydides), is het doel niet om de Verenigde Staten te vervangen door het duopolie China-Rusland, maar om de westerse regels los te laten en terug te keren naar het internationale recht. Als je niet begrijpt waar ik het over heb, lees dan mijn artikel over dit onderwerp: "Welke internationale orde? [1]. De meesten van ons realiseren zich niet dat de leden van de "internationale gemeenschap" (d.w.z. Washington en haar vazallen) hun handtekeningen niet langer respecteren en hun verplichtingen niet nakomen, te beginnen met resolutie 181 [2] die voorzag in de oprichting van een Palestijnse staat of, meer recent, resolutie 2202 die de oorlog in Oekraïne moest voorkomen. Ze beseffen niet dat hun zogenaamde "sancties" oorlogswapens zijn en de principes van het VN-Handvest schenden.

De ontwikkeling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) plaatst deze in dezelfde situatie als de Volkenbond (Liga - League of Nations) in 1939. Terwijl de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, het oorspronkelijke plan van de Volkenbond ingrijpend had gewijzigd door de gelijkheid tussen volkeren af te wijzen, erkennen de Verenigde Naties dit wel in hun teksten, maar niet in de praktijk, zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun behandeling van de Palestijnse kwestie. In beide gevallen gaat het om het behoud van de Angelsaksische overheersing van de wereld, zowel buiten de Volkenbond (waartoe Washington weigerde toe te treden na herziening van de statuten) als binnen de Verenigde Naties (waartoe Washington toetrad, maar waarvan het de statuten nooit heeft gerespecteerd). Vandaar de vraag: zullen de Brics erin slagen de VN te hervormen en weer in overeenstemming te brengen met hun principes, of zullen ze falen in het bewaren van de vrede?

Met dit in gedachten heeft de Algemene Vergadering het niet gelaten bij een oproep voor een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren in Gaza [3]. Ze begon met het aannemen van een reeks resoluties waarin de toepassing van resolutie 181 werd geëist, waarvan de niet-uitvoering tot de huidige wanorde had geleid. In het bijzonder werd geëist dat Israël de eigendommen zou vergoeden van de Palestijnen die het 75 jaar geleden had verdreven [4].