Volgens de officiële versie werd Israël "verrast" door de Hamas-aanval. Maar een reeks onverklaarbare feiten maakt de officiële versie niet geloofwaardig.

Hoe is het mogelijk dat de barrière van Gaza platgebulldozerd kon worden zonder dat iemand het merkte. De 64 kilometer lange barrière rond Gaza bestaat uit een ondergrondse muur met sensoren om tunnels te voorkomen en een 6 meter hoge omheining met sensoren, radars, camera’s en automatische wapensystemen die verbonden zijn met een commandocentrum en bewaakt worden door soldaten.

Hoe is het mogelijk dat op dezelfde dag een muziekfestival met duizenden jongeren werd gehouden in de woestijn op een paar kilometer van Gaza, in een gebied dat als gevaarlijk bekend staat omdat het binnen het bereik van Hamasraketten ligt, en zonder enige veiligheidsdienst?

Hoe is het mogelijk dat, toen militanten van Hamas meer dan 20 Israëlische wooncentra aanvielen, waarbij (volgens officiële cijfers) 1300 mensen omkwamen, de Israëlische special forces - die tot de beste ter wereld worden gerekend - niet onmiddellijk met een helikopter ingrepen, en dat alleen de politie ingreep?

Hoe is het mogelijk dat de Mossad, die wordt beschouwd als een van de meest efficiënte geheime diensten ter wereld, niet wist dat Hamas de aanval voorbereidde?

De essentiële antwoorden zijn te vinden in een artikel dat op 8 oktober werd gepubliceerd door het Israëlische dagblad The Times of Israel: "Jarenlang hebben de verschillende regeringen onder leiding van Benjamin Netanyahu een beleid gevoerd dat de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever heeft verdeeld tussen twee verschillende machten, waardoor de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, op de knieën werd gedwongen en Hamas werd bevoordeeld. Hamas werd behandeld als partner ten koste van de Palestijnse Autoriteit om te voorkomen dat Abbas vooruitgang zou boeken in de richting van de oprichting van een Palestijnse staat. Hamas werd gepromoveerd van een terroristische groep tot een organisatie waarmee Israël onderhandelingen voerde via Egypte, en die koffers met miljoenen dollars uit Qatar mocht ontvangen via de grensovergangen van Gaza".

Al deze feiten wijzen op een scenario dat vergelijkbaar is met dat van de terroristische aanval op New York en Washington op 11 september 2001, toen het hele Amerikaanse inlichtingen- en defensiesysteem "verrast" werd door de aanval van Al Qaeda. Er is overtuigend bewijs (officieel genegeerd of afgedaan als "samenzwering") dat dit een door de CIA geleide operatie was (waarbij waarschijnlijk ook elementen van de Mossad betrokken waren) om de "wereldwijde oorlog tegen het terrorisme" te lanceren met de invasie van Afghanistan en Irak en de oorlogen die daarop volgden. Iets soortgelijks gebeurt vandaag in Israël, wiens hele inlichtingen- en verdedigingssysteem blijkbaar "verrast" is door de Hamas aanval.

Het strategische doel van de operatie is enerzijds het uitroeien van de Palestijnen (tot nu toe meer dan 1500 doden, waaronder 500 kinderen, en meer dan 7000 gewonden) en het in beslag nemen van hun gebieden (het Israëlische bevel heeft de evacuatie bevolen van meer dan een miljoen inwoners, meer dan de helft van de hele bevolking, uit de noordelijke helft van Gaza). Aan de andere kant is het strategische doel van de operatie, door Iran als doelwit te kiezen, het ontketenen van een kettingreactie van oorlogen in een Midden-Oosten waar de Verenigde Staten, Israël en de Europese mogendheden terrein verliezen.