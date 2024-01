De oorlog die Israël in Gaza voert, wordt door de Washington Post "een van de meest destructieve oorlogen van deze eeuw" genoemd. Deze oorlog - uitgevoerd door Israël met de volledige steun van de VS, de NAVO en de EU - heeft tot nu toe meer dan 20.000 Palestijnen het leven gekost en 55.000 ernstig gewonden, van wie de meesten het niet zullen overleven omdat de Israëlische strijdkrachten de ziekenhuizen van Gaza systematisch vernietigen. Vrouwen en kinderen maken 70 procent uit van de doden. Ongeveer 2 miljoen mensen, wat overeenkomt met 85% van de bevolking, zijn ontheemd. Tegelijkertijd nemen de Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever toe. Tegen deze achtergrond stelt premier Netanyahu in een artikel in de Wall Street Journal als eerste "voorwaarde voor vrede" dat "Hamas moet worden vernietigd". Hij benadrukt dat "Israël bij de vernietiging van Hamas volledig in overeenstemming met het internationaal recht zal blijven handelen."

Netanyahu "vergeet" wat hij zelf officieel verklaarde in 2019: "Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat wil dwarsbomen, moet Hamas steunen en geld overmaken naar Hamas. Dit is onderdeel van onze strategie: de Palestijnen in Gaza isoleren van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever." Jarenlang heeft Qatar, in overeenstemming met Israël, elke maand honderden miljoenen dollars in contanten naar Gaza gestuurd om de Hamasregering te steunen. Een document van 40 pagina’s met de codenaam "Muur van Jericho" van de Israëlische inlichtingendienst toont aan dat Israël al meer dan een jaar in detail op de hoogte was van het plan voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het diende Israëls leiders om "een van de meest vernietigende oorlogen van deze eeuw" te rechtvaardigen, waarvan het doel vanaf het begin duidelijk was: het wegvagen van de gebieden van de Palestijnse staat, het uitmoorden en deporteren van de hele bevolking. Dit werd vandaag bevestigd door Paula Betancur van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN: "De Israëlische militaire operatie in Gaza is erop gericht om de burgerbevolking massaal te deporteren."

De Israëlische oorlog om de Palestijnse staat voorgoed uit te roeien maakt deel uit van de strategie van de VS, NAVO en EU om door oorlog de controle te behouden over een strategische regio, het Midden-Oosten, waar het Westen terrein verliest tegenover de oprukkende politiek-economische projecten, zoals die van de BRICS, die het wereldorde veranderen.

Video in het Italiaans