Nach der offiziellen Version hat der Hamas-Angriff Israel "überrascht". Aber eine Reihe von unerklärlichen Fakten macht die offizielle Version nicht glaubwürdig.

Wie ist es möglich, dass der Gaza-Zaun mit Bulldozern niedergewalzt wurde, ohne dass es jemand bemerkt hat? Der 64 Kilometer lange Zaun, der Gaza umgibt, besteht aus einer unterirdischen Mauer mit Sensoren, um den Tunnelbau zu verhindern, und einem 6 Meter hohen Gelände mit Sensoren, Radargeräten, Kameras und automatischen Waffensystemen, die mit einer Kommandozentrale verbunden sind und von Soldaten überwacht werden.

Wie ist es möglich, dass am selben Tag ein Musikfestival mit Tausenden von Jugendlichen in der Wüste wenige Kilometer von Gaza entfernt stattfand, in einem Gebiet, das als gefährlich galt, weil es sich in Reichweite von Hamas-Raketen befand, und noch dazu ohne Sicherheitskräfte?

Wie ist es möglich, dass, als militante Hamas-Kämpfer mehr als 20 israelische Wohnzentren angriffen und (nach offiziellen Angaben) 1300 Personen töteten, israelische Spezialeinheiten – die als die besten der Welt gelten – nicht sofort per Hubschrauber einschritten, sondern nur mit Polizeikräften?

Wie ist es möglich, dass der Mossad, der als einer der effizientesten Geheimdienste der Welt gilt, nicht wusste, dass die Hamas den Anschlag vorbereitete?

Die wichtigsten Antworten finden sich in einem Artikel, der am 8. Oktober von der israelischen Tageszeitung The Times of Israel veröffentlicht wurde: "Jahrelang haben die verschiedenen Regierungen unter Benjamin Netanjahu eine Politik verfolgt, die den Gazastreifen und das Westjordanland in zwei verschiedene Mächte gespalten hat, indem sie den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in die Knie gezwungen und die Hamas begünstigt hat. Letztere wurde als Partner auf Kosten der Palästinensischen Autonomiebehörde behandelt, um Abbas daran zu hindern, sich auf die Schaffung eines palästinensischen Staates zuzubewegen. Die Hamas ist von einer Terrorgruppe zu einer Organisation befördert worden, mit der Israel über Ägypten verhandelt hat und der es erlaubt wurde, Koffer mit Millionen Dollar vom Katar zu erhalten und sie über die Grenzübergänge in den Gazastreifen zu bringen."

All diese Fakten zeichnen ein dem Terroranschlag in New York und Washington am 11. September 2001 ähnliches Bild, als das gesamte US-Geheimdienst- und Verteidigungssystem Berichten zufolge von dem Al-Qaida-Anschlag "überrascht" wurde. Unwiderlegbare Beweise (die offiziell ignoriert oder als "Verschwörung" abgetan wurden) zeigen, dass es sich um eine Operation handelte, die von Elementen der CIA (wahrscheinlich auch unter Beteiligung von Mossad-Elementen) durchgeführt wurde, um den "globalen Krieg gegen den Terror" mit den Invasionen in Afghanistan und dem Irak und den darauffolgenden Kriegen zu beginnen. Etwas Ähnliches geschieht heute in Israel, dessen gesamtes Geheimdienst- und Verteidigungssystem von dem Hamas-Angriff "überrascht" worden sein soll.

Das strategische Ziel der Operation ist einerseits die Vernichtung der Palästinenser (bisher mehr als 1500 Tote, darunter 500 Kinder, und mehr als 7000 Verwundete) und die Eroberung ihrer Gebiete (das israelische Kommando hat die Evakuierung von mehr als einer Million Einwohnern, mehr als der Hälfte der gesamten Bevölkerung, aus der nördlichen Hälfte des Gazastreifens angeordnet). Auf der anderen Seite besteht das strategische Ziel der Operation darin, eine Kettenreaktion von Kriegen in einem Nahen Osten auszulösen, in dem die Vereinigten Staaten, Israel und die europäischen Mächte an Boden verlieren.

«Kurze Zusammenfassung der internationalen Presseschau von Grandangolo vom Freitag, den 13. Oktober 2023 um 21:30 Uhr im italienischen Fernsehen Byoblu»