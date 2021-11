Maarschalk Khalifa Haftar, die het bevel voert over het Libische Nationale Leger en de facto Cyrenaica (het noordoosten van het land) regeert, heeft zijn zoon Saddam opgedragen met Israël te onderhandelen.

Saddam, vergezeld van Franse lobbyisten, arriveerde op 1 november 2021 op de luchthaven Ben Gurion (Lod, Israël) aan boord van een Falcon met registratiekenteken P4-RMA, vanuit Dubai. Hij bleef slechts enkele minuten op het platform; de tijd die nodig was om Nimrod Gez te ontvangen, een voormalige Shin Bet-officier die in de Israëlische Veiligheidsraad belast is met Libië. Het vliegtuig steeg 90 minuten later weer op naar Benghazi (Libië).

Volgens Ha’aretz spitsten de onderhandelingen zich toe op de komende verkiezingen in Libië en de mogelijkheid dat de regering die uit de stembusgang zou komen, Israël zal erkennen, en anderzijds op de steun die Israël aan maarschalk Haftar zal kunnen geven om de verkiezingen te winnen [1].