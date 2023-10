Il Comitato di vigilanza e responsabilità della Camera dei rappresentanti ha pubblicato la fotocopia di un assegno di 200 mila dollari, emesso il 1° marzo 2018 da James Biden a favore del fratello Joe, a titolo di provvigione.

Lo stesso giorno James Biden aveva incassato 400 mila e 200 mila dollari da Americore perché, come attestano i documenti del processo per il fallimento della società, il nome “Biden” avrebbe favorito gli affari della società in Medio Oriente [1].

È la prima volta che un trasferimento di fondi ha messo in luce la corruzione di Joe Biden.