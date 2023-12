Este artigo dá sequência a « O que se esconde por trás das mentiras de Benjamin Netanyahu e esquivas do Hamas », por Thierry Meyssan, 29 de Novembro de 2023.

A asneira de Lolwah Al-Khater

Lolwah Al-Khater, Ministro catari da Cooperação Internacional, dirigiu-se a Telavive em 25 de Novembro de 2023. Foi a primeira vez que uma autoridade do Catar visitou Israel. Ela foi recebida pelo gabinete de guerra a fim de resolver os problemas da aplicação do acordo da troca de reféns. Ela também acabou por visitar Gaza.

Habituada às discussões com David Barnea, director da Mossad, ela não parece ter compreendido que o gabinete de guerra não inclui apenas os fieis do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu. Para ganhar tempo, sem o esconder, ela então tomou decisões em nome do Hamas, sem o consultar.

Os membros da anterior oposição que se juntaram ao gabinete de emergência e assistiram a esta discussão ficaram chocados ao vê-la sair do seu papel de mediadora e deixar entrever os seus laços de comando sobre o Hamas, o ramo palestiniano da Confraria dos Irmãos Muçulmanos.

À saída desta reunião, Joshua Zarka, director-geral adjunto dos Assuntos Estratégicos do Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), declarou que Israel « acertará contas com o Catar » quando este tiver terminado o seu papel de mediador. Com efeito, se o Catar tem a possibilidade de dar ordens ao Hamas, não pode esconder por mais tempo a sua responsabilidade no ataque de 7 de Outubro. Não é apenas um mediador, mas um inimigo dos Israelitas também.

Mas, por um instante, voltemos à identidade do Catar.

O Catar e os Estados Unidos

O Catar só se tornou independente do Império Britânico em 1971. O seu primeiro Emir, Khalifa bin Hamad Al Thani, volta-se então para a França. Ele desenvolve o seu país desconfiando sempre das receitas fáceis vindas dos hidrocarbonetos. Mas, em 1995, foi deposto pelo seu filho, Hamad bin Khalifa Al Thani. O novo Emir conclui acordos de exploração de gás, mas também petrolíferos, principalmente com sociedades anglo-saxónicas (Exxon Mobil, Chevron Phillips, Shell, Centrica), uma francesa (Total), chinesas (China National Offshore Oil, CNOOC, Petrochina), indianas, sul-coreanas e japonesas. O dinheiro jorra agora em profusão.

Em 1996, na onda dos Acordos de Oslo, o Catar cria com os judeus franco-canadianos David e Jean Frydman, amigos de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, uma televisão pan-árabe para confrontar os pontos de vista árabes e israelitas (israelenses-br), a Al-Jazeera. É um sucesso imediato. No entanto, o canal, que participa intelectualmente no movimento pela paz em Israel, torna-se a besta negra dos Estados Unidos durante as suas guerras contra o Afeganistão e contra o Iraque.

Em 2002, os Estados Unidos concluem um acordo militar com o Catar. Assim, instalam lá o Quartel-General do comando das suas tropas no Médio-Oriente, o CentCom, na gigantesca base de Al-Udeid. Esta abriga 11. 000 soldados e uma centena de aviões. Para isso retiram os seus homens da Arábia Saudita.

O Pentágono lembra então ao Emir que ele não está em posição de o desafiar : uma certa manhã, ele é acordado pelas Forças Especiais no seu quarto. Um oficial dos EUA garante-lhe que se trata de o proteger de um Golpe de Estado, imaginário. O Emir compreende a mensagem e conforma-se agora às exigências dos seus protectores.

Em 2005, a participação acionista da Al-Jazeera é sacudida pelo boicote dos anunciantes sauditas. Os irmãos Frydman retiram-se do canal. Então, ela é totalmente reformatado pela empresa de consultadoria JTrack. Esta coloca o Irmão Wadah Khanfar à sua frente [1]. Progressivamente, ele censura qualquer crítica ao «imperialismo americano» e chega mesmo a retirar certas imagens mostrando os crimes norte-americanos no Iraque. A Al-Jazeera, da qual vários jornalistas são mortos pelas forças dos EUA e da qual um colaborador foi feito prisioneiro e torturado em Guantanamo, torna-se o porta-voz das potências anglo-saxónicas e dá voz ao islamismo sunita. Em 2009, Wadah Khanfar visita os Estados Unidos, onde é recebido por todos aqueles que realmente contam entre as elites dominantes.

Entretanto, em 2008, o Emir entroniza um novo presidente no Líbano, em violação da Constituição, em vez e no lugar do presidente cessante.

Em 2011, o patrão da JTrack, o Irmão Mahmud Jibril, torna-se subitamente o líder da contestação ao regime, do qual era no entanto ministro. O Irmão palestiniano Wadah Khanfar deixa a Al-Jazeera para presidir um “think-tank” turco, o Fórum Al-Sharq. O canal é tomado em mãos pelo Primeiro-Ministro, o Xeique Hamad bin Jassem bin Jaber Al Thani. Instantaneamente ele é colocado ao serviço da OTAN, da qual se torna a principal ferramenta de propaganda no mundo árabe. Ele dá uma visão parcial dos conflitos na Líbia e na Síria a fim de se transformar no canal da Confraria dos Irmãos Muçulmanos. O Imã Youssef al-Qaradawi torna-se o seu pregador oficial. Ele explica aos seus ouvintes que Maomé estaria hoje, sem dúvida nenhuma, ao lado da OTAN.

O Catar torna-se o principal intermediário no Médio-Oriente. Ele negoceia acordos de paz entre árabes, em todo o lado onde os Estados Unidos lhe ordenem, no Saara Ocidental, nas rivalidades inter-palestinianas, no Darfur, na Eritreia e no Iémene. Mas também usa o seu poder para relançar guerras. Assim, em 2012, dá 2 mil milhões de dólares ao Sudão, do Irmão Omar al-Bashir, para que este demita o seu enviado especial, o General Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi. [2]. Esse, até aí apreciado por todos nomeadamente pelo seu papel pacificador no Darfur, fora então nomeado Presidente da Missão Internacional da Liga Árabe para a Síria. Ele e seus colegas tiveram acesso a tudo o que queriam ver. Num relatório preliminar, ele concluíra que os média (mídia-br) ocidentais mentiam e que não havia qualquer revolução na Síria.

Em 2013, o Emir abdica em proveito do seu filho, Tamim ben Hamad Al Thani.

A « crise do Golfo »

De Junho de 2017 a Janeiro de 2021, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estabelecem um bloqueio ao Catar, paralisando o Conselho de Cooperação do Golfo. Esta Guerra Fria foi mal interpretada. Segundo o Financial Times, ela estaria ligada a uma história escura de pagamento de chantagem, segundo outros a uma declaração do Emir, Xeque Tamim ben Hamad al-Thani, favorável à utilização política do Islão, tal como fazem tanto a Confraria dos Irmãos Muçulmanos como o Irão.

Na verdade, acontecera que o Presidente da República Árabe do Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, conseguira obter documentos da sociedade secreta que governou o seu país durante um ano, a Confraria dos Irmãos Muçulmanos. Tendo sido um antigo chefe da Inteligência Militar, ele estudara-os. Depois do discurso em Riade, do Presidente norte-americano, Donald Trump, contra o terrorismo dos Irmãos Muçulmanos (21 de Maio de 2017), ele percebeu o uso que deles poderia fazer. Portanto, transmite ao Rei saudita as provas que tem em sua posse esperando obter o apoio deste na sua luta contra os Irmãos. Os documentos continham as provas de um complô da Confraria e do Catar para derrubar o Rei da Arábia, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Para o Rei e seu filho, foi um choque : a Confraria, que o Reino tinha mimado durante anos, concedendo-lhe inclusive um orçamento militar superior ao do seu próprio exército, não somente se permitia apoiar o Daesh (E.I), como ela também atacava o monarca.

Em 5 de Junho de 2017, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egipto e o Barém, seguidos pelo governo iemenita de Abdrabbo Mansur Hadi, pelo governo líbio de Tobruk, a Mauritânia, as Maldivas e as Comores rompem suas relações diplomáticas com o Catar. Estes países fecham as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas ao emirado, estrangulando-o subitamente. O Presidente norte-americano, Donald Trump, toma partido e acusa o Catar de financiar o «extremismo religioso». O emirado é apoiado pela Turquia, Marrocos, Hamas, Irão e Alemanha, onde o Guia nacional da Confraria, Ibrahim el-Zayat, entra então em funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Níger e o Chade, esses, apoiam a Arábia Saudita.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egipto e o Barém dirigem um ultimato de 13 pontos ao Catar [3]. Trata-se de romper com o islão político e os seus apoiantes, Turquia e Irão.

A crise só encontrará solução quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, tenta reconciliar os países árabes entre eles e com Israel. Ele organiza a aproximação entre Marrocos e Israel, depois a resolução da crise do Golfo. A polémica em torno do islão político é abafada.

O Emirado do Catar e a Confraria dos Irmãos Muçulmanos

A Confraria (Ikwan) persegue o objectivo que lhe fixou o seu fundador, o Egípcio Hassan El-Banna, no fim da Primeira Guerra Mundial : restabelecer o Califado [4]. Numa carta ao Primeiro-Ministro egípcio da época, ele descreve os seus três objectivos :

– « uma reforma da legislação e a união de todos os tribunais sob a Charia ;

– o recrutamento no seio dos exércitos instituindo um voluntariado sob a bandeira da jiade ;

– a ligação dos países muçulmanos e a preparação para a restauração do Califado, em aplicação da unidade exigida pelo islão ».

A Ikwan é uma sociedade secreta organizada segundo o modelo da Grande Loja Unida da Inglaterra. Portanto, apenas se conhece a sua actuação a partir de testemunhos dos seus antigos membros ou de documentos apreendidos durante os seus fracassos.

Desde a sua criação, a Confraria dotou-se de milícias encarregadas de assassinar os seus opositores. Primeiro, ela desenvolveu-se no Egipto, depois em todo o mundo árabe e no Paquistão. O Reino Unido e os Estados Unidos não tardaram a recorrer aos seus políticos (como o Irmão Muhammad Zia-ul-Haq no Paquistão ou o Irmão Mahmud Jibril na Líbia), e às suas milícias, como a Alcaida, o Daesh(E.I.) ou a Liga de Protecção da Revolução Tunisina. Logo após a sua chegada à Casa Branca, o Presidente Barack Obama designou um membro da Confraria, Mehdi K. Alhassani, para o seu Conselho de Segurança Nacional, a fim de com ela estabelecer um vínculo permanente [5].

Quando os Estados Unidos iniciaram o episódio sírio da «Guerra Sem Fim», pediram ao Hamas para transferir o seu escritório de Damasco para Doha. Quando, em 2014, a Arábia Saudita rompeu definitivamente com a Confraria, o Catar espontaneamente substituiu-a. Sem dispor dos mesmos meios que o seu poderoso vizinho, o Emirado tornou-se o seu grande financiador com aprovação dos Estados Unidos. Em 2018, é o Catar que toma a cargo os salários dos funcionários do Hamas em Gaza. Com o acordo de Benjamin Netanyahu, o seu embaixador vai para lá com malas cheias somando 15 milhões de dólares, divididos em pequenos maços. A operação será renovada todos os meses.

Em 2022, o Presidente norte-americano, Joe Biden, eleva o Catar à categoria de Aliado principal fora-da-OTAN ; uma honra reservada a uma dezena de países no mundo.

O erro de Lolwah Al-Khater atesta que o Catar é mais do que isso. Ele exerce uma autoridade sobre a estratégia política e militar do Hamas.