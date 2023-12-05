Данная статья является продолжением статьи «Что скрывается за ложью Биньямина Нетаньяху и умалчиваниями ХАМАСа», Тьерри Мейсан, 28 ноября 2023 г.

Оплошность Лолвы аль-Хатер

Лолва Аль-Хатер, министр международного сотрудничества Катара, посетила Тель-Авив 25 ноября 2023 года. Это был первый визит катарского чиновника в Израиль. Она была принята чрезвычайным кабинетом для разрешения проблем, связанных с реализацией соглашения об обмене заложниками. Она также посетила Газу.

Привыкшая к беседам с Давидом Барнеа, директором Моссада, она, тем не менее, не осознавала, что в состав военного кабинета входят не только сторонники Премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Стараясь не терять время, она принимала решения от имени ХАМАСа, не ссылаясь на него и не делая из этого секрета.

Члены бывшей оппозиции, которые вошли в чрезвычайный кабинет и присутствовали на встрече, были шокированы тем, что она вышла из роли посредника и продемонстрировала свои связи с ХАМАС - палестинской ветвью Братьев-мусульман.

После встречи Джошуа Зарка, заместитель генерального директора по стратегическим вопросам Министерства иностранных дел Израиля, заявил, что Израиль «сведет счеты с Катаром», как только тот завершит свою роль посредника. Действительно, если Катар может отдавать приказы ХАМАС, то он уже не может скрыть свою ответственность за теракт 7 октября. Он не является просто посредником, он - враг израильтян.

Напомним, что представляет собой Катар.

Катар и США

Катар стал независимым от Британской империи только в 1971 году. Его первый эмир, Халифа бен Хамад Аль Тани, склоняется к сотрудничеству с Францией. Он развивает страну, остерегаясь легких доходов от продажи углеводородов. Но в 1995 году его свергает сын Хамад бен Халифа Аль Тани. Новый эмир заключает газовые и нефтяные соглашения, в основном с англосаксонскими компаниями (Exxon Mobil, Chevron Phillips, Shell, Centrica), с французской (Total), китайской (China National Offshore Oil, CNOOC, Petrochina), индийской, южнокорейской и японской компаниями. Деньги текут рекой.

В 1996 году, после подписания Ословских соглашений, Катар и франко-канадские евреи Дэвид и Жан Фридманы, друзья Ицхака Рабина и Ясира Арафата, создают Аль-Джазиру - панарабский телеканал для обмена мнениями между арабами и израильтянами. Он сразу же становится популярным. Однако этот канал, интеллектуально участвовавший в движении за мир в Израиле, становится паршивой овцой для Соединенных Штатов во время их войн против Афганистана и Ирака.

В 2002 году Соединенные Штаты подписывают военное соглашение с Катаром. На гигантской базе Аль-Удейд создаётся штаб-квартира командования войсками на Ближнем Востоке - ЦентКом. На ней размещаются 11 000 солдат и около 100 самолетов. Для этого они выводят своих военных из Саудовской Аравии.

Пентагон напоминает эмиру, что он не может бросить ему вызов: однажды утром его будят спецназовцы в его спальне. Американский офицер уверяет его, что они только что защитили его от якобы готовившегося переворота. Эмир понял этот сигнал и после этого полностью подчиняется требованиям своих покровителей.

В 2005 году акции Аль-Джазиры сильно пошатнулись из-за бойкота саудовских рекламодателей. Братья Фрайдманы выходят из состава акционеров канала. Телеканал полностью реформатируется консалтинговой компанией JTrack. JTrack ставит во главе канала Брата Вадаха Ханфара [1]. Он постепенно подвергает цензуре любую критику американского империализма и доходит до того, что изымает некоторые кадры, показывающие преступления США в Ираке. Аль-Джазира, несколько журналистов которой были убиты американскими военными, а один из сотрудников был взят в плен и подвергнут пыткам в Гуантанамо, становится рупором англосаксонских держав и предоставляет слово суннитскому исламизму. В 2009 году Вадах Ханфар отправляется с визитом в США, где его принимают все те, кто входит в правящую элиту.

В 2008 году эмир в нарушение конституции назначает в Ливане нового президента вместо уходящего.

В 2011 году глава JTrack Брат Махмуд Джибриль неожиданно становится лидером протеста против режима, хотя сам он является одним из его министров. Палестинский Брат Вадах Ханфар уходит из Аль-Джазиры, чтобы возглавить турецкий аналитический центр «Форум Аль-Шарк». Канал переходит под контроль Премьер-министра страны шейха Хамада бен Джасема бен Джабера Аль Тани. Он мгновенно становится на службу НАТО в качестве главного пропагандистского инструмента в арабском мире. Он предвзято освещает конфликты в Ливии и Сирии, превратившись в средство вещания Братьев-мусульман. Имам Юсеф аль-Карадави становится официальным проповедником канала. Он убеждает своих слушателей в том, что в наши дни Мухаммед несомненно был бы на стороне НАТО.

Катар становится главным посредником на Ближнем Востоке. Он способствует заключению мирных соглашений между арабами везде, где этого требуют Соединенные Штаты: в Западной Сахаре, в межпалестинском противостоянии, в Дарфуре, Эритрее и Йемене. Но он не прочь использовать свою власть и для разжигания войн. Например, в 2012 году он выделяет Судану при Брате Омаре аль-Башире 2 миллиарда долларов, чтобы отозвать своего специального посланника, генерала Мохаммеда Ахмеда Мустафу аль-Даби [2] Генерал Мустафа аль-Даби, который до этого момента пользовался всеобщим признанием за свою миротворческую деятельность в Дарфуре, был назначен председателем международной миссии Лиги арабских государств в Сирии. У него и его коллег был доступ ко всему, что они хотели увидеть. В своем предварительном докладе он приходит к выводу, что западные СМИ лгут и что в Сирии не было никакой революции.

В 2013 году эмир отрекается от престола в пользу своего сына Тамима бен Хамада Аль Тани.

«Кризис Залива»

С июня 2017 года по январь 2021 года Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты устраивают блокаду Катара, в результате чего работа Совета сотрудничества стран Персидского залива была заблокирована. Однако эта «холодная война» была неверно истолкована. По мнению Financial Times, она была связана с тёмной историей о выкупах, а по мнению других - с заявлением эмира, шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, в отношении политического использования ислама, как это практикуют Братья-мусульмане и Иран.

На самом деле президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху ас-Сисси удаётся получить документы тайного общества Братья-мусульмане, правившего страной в течение года. Бывший директор военной разведки тщательно изучает их. После выступления президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде против терроризма Братьев-мусульман (21 мая 2017 года) он понимает, что может использовать Братьев в своих целях. По этой причине он отправляет королю имеющиеся у него доказательства, надеясь заручиться его поддержкой в борьбе с Братьями-мусульманами. В них содержались доказательства заговора Братства и Катара с целью свержения короля Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Это стало шоком для короля и его сына: мало того, что Братья-мусульмане, которых королевство баловало долгие годы, предоставляя им больший военный бюджет, чем собственной армии, и которые взяли на себя смелость поддержать ДАЕШ, так они ещё и покусились на монарха.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн, а вслед за ними йеменское правительство Абдраббо Мансура Хади, ливийское правительство в Тобруке, Мавритания, Мальдивы и Коморские острова разрывают дипломатические отношения с Катаром. Эти страны закрывают свои сухопутные, воздушные и морские границы для эмирата, тем самым нанося ему неожиданный удар. Президент США Дональд Трамп поддерживает эмират, обвинив Катар в финансировании «религиозного экстремизма». Эмират поддерживают также Турция, Марокко, ХАМАС, Иран и Германия, где национальный руководитель Братства Ибрагим эль-Заят вхож в министерство иностранных дел. А Нигер и Чад поддержали Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн предъявляют Катару ультиматум из 13 пунктов [3]. Речь шла о разрыве с политическим исламом и теми, кто его поддерживает, - Турцией и Ираном.

Кризис не был разрешён до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не попытался примирить арабские страны друг с другом и с Израилем. Он организует сближение Марокко c Израилем, а затем разрешает и кризис в Персидском заливе. Полемика вокруг политического ислама постепенно утихает.

Эмират Катар и Братство Братьев-мусульман

Братство (Ихван) преследует цель, поставленную его основателем, египтянином Хасаном Эль-Банной, в конце Первой мировой войны: восстановить халифат [4]. В письме к тогдашнему премьер-министру Египта он обозначил три цели:

– реформа законодательства и объединение всех судов по законам шариата;

– набор в вооруженные силы путем введения добровольной службы под знаменем джихада;

– объединение мусульманских стран и подготовка к восстановлению халифата в соответствии с требованиями ислама о сплоченности.

Ихван - это религиозное ополчение, созданное по образцу Объединенной Великой Ложи Англии. В результате мы знаем о его деятельности только из высказываний его бывших членов или из документов, захваченных после его разгромов.

Сразу после своего создания Братство создаёт отряды ополченцев для расправы со своими противниками. Сначала оно сформировалось в Египте, затем распространилось по всему арабскому миру и в Пакистане. Великобритания и США быстро стали использовать его политиков (таких как брат Мухаммад Зия-уль-Хак в Пакистане или брат Махмуд Джибриль в Ливии) и его ополченцев, таких как Аль-Каида, ДАЕШ и Лига защиты тунисской революции, в своих целях. Сразу после прихода в Белый дом президент Барак Обама назначил члена Братства Мехди К. Альхассани членом Совета национальной безопасности, чтобы установить постоянную связь с Братством [5].

Когда Соединенные Штаты начали сирийский эпизод «Бесконечной войны», они потребовали от ХАМАС перенести свой штаб из Дамаска в Доху. Когда в 2014 году Саудовская Аравия окончательно порвала с Братьями-мусульманами, Катар спонтанно занимет её место. Не обладая такими же ресурсами, как его могущественный сосед, эмират с одобрения Соединенных Штатов становится его главным денежным мешком. В 2018 году Катар выплачивает зарплату чиновникам ХАМАС в Газе. С согласия Биньямина Нетаньяху представитель Катара передаёт ХАМАС чемоданы, набитые 15 миллионами долларов в мелких купюрах. Подобная операция будет повторяться каждый месяц.

В 2022 году президент США Джо Байден причисляет Катар к основным союзникам, не входящим в НАТО, - такой чести удостоились около десяти стран в мире.

Оплошность Лолвы аль-Хатер свидетельствует о том, что Катар не просто посредник в переговорах, а нечто большее. Он оказывает влияние на политическую и военную стратегию ХАМАС.