Monika Berchvok: U vindt de theorie van een verrassingsaanval op 7 oktober moeilijk te geloven. Wat zijn de onregelmatigheden die u doen denken aan een 9/11-achtig scenario?

Thierry Meyssan: De coalitieregering van Benjamin Netanyahu was een jaar eerder gewaarschuwd door een rapport van de militaire inlichtingendienst, zoals gemeld in de New York Times. Ze reageerde niet. Toen zijn minister van Defensie hem deze zomer in de ministerraad tot de orde riep, ontsloeg hij hem, zoals Haaretz onthulde. Onder druk van zijn partij stelde hij hem kort daarna echter weer aan.

Vervolgens stapelden de rapporten zich op zijn bureau op. Waaronder een rapport van de inlichtingendienst, dat hij als niet erg geloofwaardig terugstuurde naar de auteur en dat hem nog twee keer werd teruggestuurd met inleidingen van verschillende officieren.

Of twee CIA-rapporten. En nog een andere benadering van een van zijn persoonlijke vrienden, de directeur van Memri. En alsof dat nog niet genoeg was, een telefoontje van de Egyptische minister van Inlichtingen.

Niet alleen deed de premier niets, hij handelde ook om de aanval gemakkelijker te maken: hij nam het initiatief om de grenswachten terug te trekken, zodat niemand kon ingrijpen toen de aanval begon.

Merk op dat ik dezelfde lezing van de gebeurtenissen heb als paus Franciscus: in zijn kerstboodschap beschreef de Heilige Vader de oorlog in Gaza tweemaal als "onverbloemde waanzin". Even later verwees hij echter naar de "verfoeilijke aanval van 7 oktober", wat betekende dat hij niet geloofde dat de Israëlische oorlog een reactie was op die aanval. Hij riep toen op tot het staken van de gevechten en een oplossing van de Palestijnse kwestie.

MB: Dus er is een grote kloof binnen de Israëlische regering? Wat was het doel van de Netanyahu-clan met deze operatie?

TM: In de maanden voorafgaand aan de aanval van het Palestijnse verzet was Israël het toneel van een staatsgreep. Dit land heeft geen grondwet, maar wel basiswetten. Deze regelen het evenwicht der machten door de rechterlijke macht de bevoegdheid te geven om rivaliteit tussen de regering en de Knesset te beslechten.

Onder impuls van het Law and Liberty Forum, dat gefinancierd wordt door de Amerikaans-Israëlische Straussiaan Elliott Abrams, heeft de juridische commissie van de Knesset, voorgezeten door Simtcha Rothman, die ook voorzitter is van het Law and Liberty Forum, de Israëlische instellingen ontwricht. Tijdens de zomer kwamen er steeds meer van die grote demonstraties. Maar niets hielp. Het team van Netanyahu veranderde de regels voor het aannemen van wetten, schrapte de "redelijkheid"-clausule uit rechterlijke beslissingen, versterkte de benoemingsbevoegdheid van de premier en verzwakte de rol van de juridisch adviseurs van de ministeries. Kortom, de Basiswet op de Menselijke Waardigheid en Vrijheid is slechts een richtlijn geworden. Racisme is een mening geworden zoals alle andere. En de ultraorthodoxen konden zich tegoed doen aan subsidies en diverse privileges.

Israël is vandaag helemaal niet meer hetzelfde land als zes maanden geleden.

MB: De Israëlische burgermaatschappij is verdeeld en lijkt uitgeput. Denkt u dat het zionistische model dood is?

TM: Zionisme is een ideologie uit een andere eeuw. Het is Joods nationalisme in dienst van het Britse Rijk. Eeuwenlang waren Joden ertegen, voordat Theodor Hertzl het tot het ideaal van sommigen van hen maakte.

MB: De situatie in Gaza verandert in een etnische zuivering. Is de IDF in staat om de totale controle over dit gebied over te nemen en het te ontdoen van zijn bevolking?

TM: Het idee van etnische zuivering is niet nieuw. Het is geworteld in de standpunten van de Oekraïner Vladimir Jabotinsky, die in Israël werd gevierd door Menachem Begin, Yitzhak Shamir en de familie Netanyahu, maar ook door Leo Strauss en Elliott Abrams in de Verenigde Staten. Deze joodse supremacistische groep beweert dat Palestina "een land zonder volk is, voor een volk zonder land". Volgens deze beweringen bestaan de inheemse Palestijnen niet. Ze moeten vertrekken of worden afgeslacht.

Voor zover ik weet is dit de enige groepering ter wereld die openlijk pleit voor genocide.

MB: Aan de Palestijnse kant lijkt Hamas ook verdeeld te zijn tussen twee antagonistische stromingen?

TM: Hamas is de Palestijnse tak van de MosliMBroederschap. De naam is een acroniem voor "Islamic Resistance Movement" (Islamitische Verzetsbeweging), wat overeenkomt met het Arabische woord voor "ijver". Haar ideologie heeft niets te maken met de bevrijding van Palestina, maar met de vestiging van een kalifaat. Haar slogan is: "God is haar doel, de Profeet is haar model, de Koran is haar grondwet: jihad is haar pad en dood voor de liefde van God is haar hoogste wens". Sinds haar oprichting geniet ze de volledige steun van de familie Netanyahu, die in haar een alternatief zag voor het seculiere Fatah van Yasser Arafat. De Prins van Wales, nu Charles III, was een van de beschermheren van de Broederschap. Barack Obama plaatste een contactpersoon van de Broederschap in de Nationale Veiligheidsraad van de VS. In juni 2013 bracht een leider van de Broederschap zelfs een bezoek aan het Witte Huis.

Echter, gezien het falen van de Moslim Broederschap tijdens de zogenaamde "Arabische Lente", heeft een factie van Hamas zich gedistantieerd van de Broederschap. Er is dus niet langer één Hamas, maar twee. De traditionele Hamas wordt geleid door Mahmoud Al-Zahar, de leider van de Broederschap in Gaza. Onder zijn bevel staan de miljardair Khaled Mechaal in Qatar en Yahya Sinwar in Gaza. Daarentegen wordt de tak van Hamas die zich heeft aangesloten bij het Palestijnse verzet geleid door Khalil Hayya.

Deze splitsing van Hamas wordt niet belicht door de westerse media, maar alleen door bepaalde Arabische media. In oktober 2022 verzoende president Bashar al-Assad zich met Khalil Hayya nadat hij had geweigerd Khaled Mechaal te ontvangen. In zijn ogen, en in de mijne, organiseerde de premier van Gaza, Ismail Haniyyeh, de aanval op de Syrische Palestijnse vluchtelingenstad Yarmouk in 2012. Destijds trokken Hamas en Al Qaida strijders de stad binnen om de "vijanden van God" uit te schakelen. Ze werden geleid door Israëlische Mossad-officieren en gingen naar de huizen van PFLP-leiders, die ze vermoordden. Waaronder een vriend van mij. Een paar dagen geleden hield president Bachar el-Assad een toespraak gericht aan de historische Hamas en aan degenen die zich bij het Palestijnse verzet hebben aangesloten.

MB: Wat betekent echt Palestijns verzet voor jou?

TM: Het Palestijnse verzet heeft niets te maken met het obscurantisme van de MosliMBroederschap of het opportunisme van de miljardairs van Hamas. Het is een nationale bevrijdingsbeweging tegenover het joodse supremacistische kolonialisme.

MB: Kunt u teruggaan in de geschiedenis van de Moslim Broederschap? Probeert dit geheime genootschap weer een rol te spelen na de nederlagen in Syrië en Egypte?

TM: De Broederschap werd in 1928 opgericht door Hassan el-Banna in Egypte. Ik heb een deel van mijn laatste boek gewijd aan de internationale geschiedenis. Ik was er echter niet in geslaagd om enig licht te werpen op de steun die het in zijn begindagen kreeg. Feit blijft dat het na de Tweede Wereldoorlog een instrument werd in dienst van de Britse MI6 en al snel de Amerikaanse CIA. Er werd een "Geheime Dienst" opgericht die gespecialiseerd was in politieke moorden in Egypte. Een Egyptische vrijmetselaar, Sayyed Qutob, werd de grondlegger van de jihad. De organisatie van de Broederschap was afgekeken van die van de United Grand Lodge van Engeland. De Broederschap breidde uit naar Pakistan met Al-Banna’s schoonzoon Saïd Ramadan, de vader van Tariq Ramadan, en met de filosoof Sayyid Abul Ala Maududi.

Saïd Ramadan ging vervolgens naar München om voor de CIA te werken, bij Radio Free Europe, samen met de Oekraïner Stepan Bandera, de grote massamoordenaar van Joden.

De Broederschap begon haar militaire actie tijdens de oorlog in Noord-Jemen in de jaren 1960, tegen de Arabische nationalisten van Gamal Abdel Nasser. Maar onder Zbigniew Brzezinski werd het een onmisbare speler in de Amerikaanse strategie in Afghanistan. Brzezinski bracht de Brotheristische dictatuur van generaal Zia-ul-Haq aan de macht in Pakistan en lanceerde de strijders van de Saudi-Arabische Brotheristische miljardair Osama Bin Laden tegen de Sovjets in Afghanistan.

In deze periode gebruikte Saoedi-Arabië de Islamitische Wereldliga om de Broederschap te bewapenen met een budget dat groter was dan dat van het eigen nationale leger.

De Broederschap probeerde zonder succes de macht te grijpen in verschillende staten, met name in Syrië met de operatie in Hama. Het was betrokken bij de oorlog in Bosnië-Herzegovina, waar het het Arabische Legioen oprichtte. Osama bin Laden werd de militaire adviseur van president Alija Izetbegovic, met de Amerikaanse Straussiaan Richard Perle als zijn diplomatieke adviseur en de Fransman Bernard-Henri Lévy als zijn communicatieadviseur.

Maar het grote werk van de Broederschap kwam pas met Al Qaida en Daesh. Deze jihadistische organisaties, die in alle opzichten vergelijkbaar zijn met de historische Hamas, werden door de CIA en het Pentagon gebruikt, voornamelijk in Algerije, Irak, Libië, Syrië, Egypte en Tunesië, om de capaciteit voor verzet in Arabische landen te vernietigen.

Frankrijk, dat tijdens de Koude Oorlog onderdak had geboden aan hun leiders, bestreed hen met de alliantie tussen François Mitterrand en Charles Pasqua. Het besefte dat de Gewapende Islamitische Groep (GIA) niets anders was dan een Britse manoeuvre om Frankrjk uit de Maghreb te weren.

Vandaag beseft echter niemand dat de Broederschap niets meer is dan een instrument om de massa’s te manipuleren. Onze leiders, van Emmanuel Macron tot Jean-Luc Mélenchon, laten zich misleiden door de retoriek die ze letterlijk nemen. Ze behandelen het als een religieuze organisatie, wat het helemaal niet is.

MB: Qatar heeft een meer dan duistere rol. Wat is de plaats van Qatar in het complot?

TM: In het begin stelde Qatar zich op als een neutrale mogendheid die goede diensten bewees. Maar veel mensen maakten zich zorgen over het feit dat Qatar gastheer was voor de politieke vleugel van Hamas; dat sommige van zijn leden persoonlijke vrienden waren van de Emir en dat het Hamas-functionarissen in Gaza betaalde.

Qatar antwoordde dat het dit allemaal deed op verzoek van de Verenigde Staten, net zoals het had gedaan voor de Taliban.

Nadat Abdel Fattah al-Sissi de dictatuur van Mohamed Morsi omver had geworpen, op verzoek van het Egyptische volk, waarvan er 40 miljoen demonstreerden, informeerde hij Saoedi-Arabië dat de Broederschap een staatsgreep tegen koning Salman aan het voorbereiden was. Plotseling werd de Broederschap, die jarenlang door Saudi Arabië in bescherming was genomen, de vijand van het koninkrijk. Qatar nam vervolgens publiekelijk zijn rol als sponsor van het islamisme op zich, terwijl kroonprins MBS probeerde zijn land open te stellen.

Toen Donald Trump in 2017 in Riyad zijn toespraak tegen terrorisme hield, waarschuwde Saoedi-Arabië Qatar om onmiddellijk een einde te maken aan zijn betrekkingen met de Broederschap en zijn milities, Al Qaida en Daesh. Dat werd een Golfcrisis.

De afgelopen dagen zijn de zaken duidelijker geworden: Emir Al-Thani heeft een van zijn ministers, Lolwah Al-Khater, naar Tel Aviv gestuurd. Ze nam deel aan de Israëlische oorlogsraad om de moeilijkheden in het akkoord over de vrijlating van de gijzelaars op te lossen. Maar ze begreep niet dat in het oorlogskabinet ook tegenstanders van Benjamin Netanyahu’s dictatuur zaten, waaronder generaal Benny Gantz. Ze liet zien wat ze is: geen neutrale onderhandelaar, maar een autoriteit die in staat is om beslissingen te nemen namens Hamas. Daarom verklaarde Joshua Zarka, adjunct-directeur-generaal Strategische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, na de vergadering dat Israël "Dat hij "rekeningen zou vereffenen met Qatar" zodra het klaar was met zijn rol als bemiddelaar.

Binnen het oorlogskabinet begint de oppositie tegen Netanyahu zich af te vragen of dit alles, de staatsgreep deze zomer en de aanval op 7 oktober, geen geënsceneerde operatie was van de regering Biden.

MB: Dus de Verenigde Staten hebben de leiding. Wat zou de strategie van Biden in de regio zijn?

TM: Joe Biden is niet op zijn best. In de Verenigde Staten is er zelfs een wekelijks televisieprogramma over zijn gezondheidsproblemen en intellectuele afwezigheid. In zijn schaduw heeft een kleine groep de strategie van George W. Bush en Barack Obama nieuw leven ingeblazen: het vernietigen van alle politieke structuren in het "grotere Midden-Oosten" behalve die van Israël.

Dit is wat er gebeurt in Libië, Soedan en Gaza, en wordt voortgezet in Jemen.

De regering Biden zegt dat ze een einde wil maken aan het bloedbad in Gaza, maar gaat door met het leveren van granaten en bommen om het bloedbad gaande te houden. Ze beweert dat ze de bewegingsvrijheid in de Rode Zee wil behouden, maar vormt een internationale coalitie tegen Ansar Allah, die ze ten onrechte als antisemitisch bestempelt en die ze de "Houthi’s" noemt (d.w.z. de "al-Houthis familiebende"). Washington heeft zojuist de ondertekening van het vredesverdrag in Jemen, onder auspiciën van de Verenigde Naties, geannuleerd. Het blaast een oorlog nieuw leven in die al was afgelopen.

MB: Wat is, gezien deze chaos, de staat van dienst van Trump met betrekking tot de geopolitiek van het Midden-Oosten? Zou zijn terugkeer een andere uitweg uit dit conflict kunnen bieden?

TM: Donald Trump is een politieke UFO. Hij beweert een afstammeling te zijn van voormalig president Andrew Jackson (1829-1837) en heeft geen enkele band met Republikeinse of Democratische ideologieën. Zijn eerste beslissing toen hij in het Witte Huis aankwam, was om de directeur van de CIA zijn zetel in de Nationale Veiligheidsraad te ontnemen. Dit leidde tot zijn eerste problemen en het gedwongen ontslag van generaal Mike Flynn.

Donald Trump wilde internationale problemen oplossen door middel van handel, niet door wapens. Dit kan worden gezien als een illusoire weg, maar hij is de enige Amerikaanse president die nog nooit een oorlog is begonnen. Hij heeft een abrupt einde gemaakt aan het gebruik van terroristische proxies door Washington, met name Al Qaida en Daesh. Hij heeft vraagtekens gezet bij de rol van de NAVO, een militaire alliantie die tot doel heeft, in de woorden van haar eerste secretaris-generaal, "keep the Americans in, the Russians out und the Germans down! [de Amerikanen binnen te houden, de Russen buiten en de Duitsers onder controle!].

Als hij aan de macht zou zijn, zou hij de meerderheid van de Israëli’s helpen om zich te ontdoen van de "revisionistische zionisten", d.w.z. de groep van Benjamin Netanyahu; hij zou doorgaan met de uitvoering van de Abraham-akkoorden en een einde maken aan de westerse steun voor de MosliMBroederschap; hij zou de meerderheid van de Oekraïners helpen zich te ontdoen van Volodymyr Zelensky en vrede te sluiten met Rusland. Enzovoort.

Donald Trump is echter nog niet gekozen en het team dat momenteel aan de macht is, probeert hem te dwingen zijn plan om toegang te krijgen tot het Witte Huis op te geven.

MB: Is het Westen, belichaamd door de Amerikaans-Zionistische as, op de lange termijn gedoemd om te sterven?

TM: Je beschrijft de groep die momenteel het politieke Westen bestuurt als "Amerikaans-Zionistisch". Dat is één manier om ernaar te kijken. Maar ik denk niet dat het gekoppeld is aan een staat. Deze mensen zijn toevallig aan de macht in de Verenigde Staten en Israël, maar ze zouden ook elders kunnen zijn. Ze beweren dat ze Joodse nationalisten zijn, maar het zijn geen nationalisten. Deze mensen zijn supremacisten. Ze verwerpen de gelijkheid van mensen en beschouwen het massaal afslachten van mensen als nietszeggend. Voor hen geldt: "Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken".

Het was deze manier van denken die leidde tot de Tweede Wereldoorlog en de gigantische afslachting van burgers.

Momenteel realiseren veel wereldleiders zich dat ze niet anders zijn dan de nazi’s en dezelfde verschrikkingen veroorzaken. De Derde Wereld is nu ontwikkeld en lid van de Verenigde Naties. Zij kunnen de macht van deze mensen niet langer tolereren. Rusland streeft naar het herstel van het Internationale Recht dat tsaar Nicolaas II samen met de Franse Nobelprijswinnaar Léon Bourgeois creëerde op de Conferentie van Den Haag in 1899. China streeft naar rechtvaardigheid en zal niet langer "ongelijke verdragen" tolereren.

Het lijkt mij dat dit bestuurssysteem al dood is. Bij de Verenigde Naties werd de jaarlijkse resolutie die vraagt om een einde aan de blokkade van Cuba aangenomen door 197 staten tegen 2 (de Verenigde Staten en Israël). De resolutie die oproept tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza werd aangenomen door 153 staten, iets minder, maar de inzet is veel hoger. Hoe het ook zij, we kunnen duidelijk zien dat er zich een meerderheid aftekent tegen het beleid van deze mensen. Als de dam breekt, en dat moment nadert, zal het politieke Westen instorten. We moeten ons absoluut losmaken van dit vlot voordat het zinkt.