Die russische Duma wird vor dem französischen Parlament über die Präsenz französischer "Söldner" in der Ukraine sprechen.

Offiziell beteiligt sich Frankreich nicht an militärischen Operationen in der Ukraine, unterstützt diese aber durch Waffenlieferungen. Wenn französische Soldaten an den Kämpfen teilnähmen, befände sich die Französische Republik im Krieg gegen die Russische Föderation.

Es scheint, dass die Duma die Präsenz französischer Spezialeinheiten in der Ukraine ohne Genehmigung des französischen Parlaments enthüllen will. In Artikel 35 der französischen Verfassung heißt es: "Die Regierung unterrichtet das Parlament spätestens drei Tage nach Beginn der Intervention über ihre Entscheidung, Streitkräfte ins Ausland zu entsenden. Darin werden die verfolgten Ziele festgelegt. Diese Informationen können zu einer Debatte führen, auf die keine Abstimmung folgt. Überschreitet die Dauer der Intervention vier Monate, so legt die Regierung ihre Verlängerung dem Parlament zur Genehmigung vor. Sie kann die Nationalversammlung bitten, die endgültige Entscheidung zu treffen. »