Das Medienbüro der Hamas veröffentlichte eine Schrift in englischer Sprache mit dem Titel "Unsere Geschichte: Operation Al-Aqsa Sintflut". Während sie die Frage der der Hamas zugeschriebenen Menschenrechtsverletzungen klärt, vergrößert sie die Verwirrung über ihre Art und ihre Ziele.

Nachdem sie das Leiden des palästinensischen Volkes seit dem Ende des osmanischen Kalifats beschrieben hat, bestreitet sie, Übergriffe gegen Zivilisten begangen zu haben, und versichert, dass "die Vermeidung von Schaden für Zivilisten, insbesondere für Kinder, Frauen und ältere Menschen, eine religiöse und moralische Verpflichtung aller Kämpfer der Al-Kassam-Brigaden ist". Ohne zu leugnen, dass "vielleicht einige Fehler passiert sind", sagte sie: "Die Behauptungen, dass die Al-Kassam-Brigaden am 7. Oktober israelische Zivilisten angegriffen hätten, seien von der israelischen Besatzung gefördert worden, sind Lügen und totale Erfindungen. Die Quelle dieser Anschuldigungen ist das offizielle israelische Narrativ, und keine unabhängige Quelle hat sie bestätigt. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass der offizielle israelische Diskurs immer versucht hat, den palästinensischen Widerstand zu dämonisieren und gleichzeitig seine brutale Aggression gegen Gaza zu rechtfertigen."

"Wir sind zuversichtlich, dass jede faire und unabhängige Untersuchung den Wahrheitsgehalt unserer Erzählung und das Ausmaß der Lügen und irreführenden Informationen auf israelischer Seite beweisen wird. Dazu gehören auch israelische Behauptungen über Krankenhäuser in Gaza, dass der palästinensische Widerstand sie als Kommandozentralen benutzt habe; eine Behauptung, die nicht bewiesen wurde und durch die Informationen vieler westlicher Nachrichtenagenturen widerlegt wurde", fährt er fort.

Die Hamas fordert den Internationalen Strafgerichtshof auf, eine unabhängige Untersuchung dieser Taten durchzuführen, um die Täter zu identifizieren und zu verurteilen.

Darüber hinaus endet das Büchlein mit einer Beschreibung der Organisation, die den bisherigen Dokumenten widerspricht. Die Hamas versichert: "Ihr Ziel ist es, Palästina zu befreien und das zionistische Projekt zu konfrontieren. Ihr Bezugsrahmen ist der Islam, der ihre Prinzipien, Ziele und Mittel bestimmt. Die Hamas lehnt die Verfolgung eines jeden Menschen oder jede Verletzung seiner Rechte aus nationalistischen, religiösen oder sektiererischen Gründen ab."

Sie "behauptet, dass es in ihrem Konflikt um das zionistische Projekt geht und nicht um die Juden wegen ihrer Religion. Die Hamas führt keinen Kampf gegen die Juden, weil sie Juden sind, sondern gegen die Zionisten, die Palästina besetzen."

Die Broschüre schließt mit Forderungen nach einem Ende der israelischen Besatzung und der Freiheit der Palästinenser, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Sie erwähnt jedoch nie einen palästinensischen "Staat". Ebenso bezieht sie sich nur auf den Internationalen Gerichtshof in Bezug auf dessen Entscheidung über die Rechtswidrigkeit der Trennungsmauer, d.h. sie betrachtet ihn nicht als Staatengericht.

Historisch gesehen ist die Hamas der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft, von dem sie sich seit der Niederlage der Muslimbruderschaft in Syrien im Jahr 2017 abgespalten haben will. Damals kämpfte sie nicht für die Unabhängigkeit Palästinas, sondern für die Wiederherstellung eines Kalifats. Heute ist die Hamas in zwei Strömungen gespalten, eine unter der Autorität des palästinensischen Führers der Muslimbruderschaft, Mahmoud Al-Zahar, und die andere, die mit dem palästinensischen Widerstand verbunden ist, unter der Führung von Khalil Hayya. Diese Schrift ist also weit davon entfernt, ihre politische Positionierung zu klären. Der Titel der Operation vom 7. Oktober, "Al-Aqsa-Sintflut", bezieht sich auf die Befreiung der Al-Aqsa-Moschee; eine "koranische Wahrheit", so der Führer Mahmoud Al-Zahar. Israel hat die der Muslimbruderschaft loyale Strömung im Kampf gegen die Fatah unterstützt, ermordet aber die Führer der Strömung, die sich dem palästinensischen Widerstand angeschlossen haben, wie Saleh al-Arouri.