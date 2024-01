Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Laconia, New Hampshire, erinnerte US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump daran, dass es am 11. September 2001 nie einen ausländischen Anschlag gegeben habe, wie er es am selben Tag im Fernsehsender New York One gesagt hatte.

Er erinnerte daran, dass diese blutige Inszenierung nicht nur 3000 Opfer in den Vereinigten Staaten gefordert habe, sondern vor allem als Vorwand für das Massaker an Millionen unschuldiger Menschen im Nahen Osten gedient habe.

Thierry Meyssan war der erste auf der Welt, der auf Voltairenet.org erklärte, dass die offizielle Darstellung der Ereignisse von 9/11 keinen Bezug zur Realität habe. Dann veröffentlichte er einen weltweiten Bestseller, The Dreadful Imposture, in dem er die Folgen dieser Lüge analysierte: zuerst die Installation eines Systems der Massenüberwachung in den Vereinigten Staaten und im gesamten Abendland (bestätigt von Edward Snowden), dann die Ausweitung des Imperialismus auf den Erweiterten Nahen Osten (bestätigt von Julian Assange). Im Jahr 2005 organisierte Thierry Meyssan in Brüssel eine Konferenz mit 150 Persönlichkeiten aus aller Welt, um eine Antwort auf die Straussianer und andere Neokonservative auszuarbeiten. Einer von Donald Trumps Anwälten (der noch nicht in die Politik eingestiegen war) war anwesend.

Seitdem haben zwei offizielle Interventionen Bushs Version der Ereignisse widersprochen:

– Das FBI hat festgestellt, dass die Aussage von US-Justizminister Theodore Olson, er habe mit seiner Frau an Bord des Fluges 77 gesprochen, bevor dieser in das Pentagon stürzte, eine Fälschung war.

– Ein Offizier im Büro der Militärkommissionen, Daniel Canestraro, sagte aus, dass zwei der mutmaßlichen Entführer CIA-Agenten waren.