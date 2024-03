Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del numero 79:

EDITORIALE

• 0735 La Francia si oppone alla proposta russa di una pace di tipo coreano in Ucraina

AMERICHE

• 0736 Il Canada definisce le elezioni presidenziali russe «non democratiche»

• 0737 Il Canada interrompe la fornitura di armi a Israele

• 0738 La Camera dei rappresentanti pubblica prove della corruzione della famiglia Biden

• 0739 Per World Central Kitchen far arrivare una nave a Gaza è una prodezza

• 0740 Manifestazione alla sede del New York Times

• 0741 Per Chuck Schumer è possibile essere contro Netanyahu, ma dalla parte di Israele

• 0742 Chris Murphy chiede un cessate-il-fuoco immediato a Gaza

• 0743 Joe Biden sapeva da ottobre che le FDI avrebbero bombardato indiscriminatamente la popolazione civile

• 0744 Al Consiglio di sicurezza dell’Onu gli Stati Uniti denunciano l’imminente carestia a Gaza

• 0745 Gli Stati Uniti incarcerano un consigliere della Casa Bianca che si è rifiutato di testimoniare contro il presidente al Congresso

• 0746 Dal 2008 Google favorisce i Democratici

EUROPA

• 0747 Giornalisti denunciano la polizia dell’Irlanda del Nord per abuso di potere

• 0748 Un’indagine ufficiale conclude che la polizia dell’Irlanda del Nord ha chiuso gli occhi su assassinii e torture di militanti dell’IRA

• 0749 Un israeliano ottiene asilo politico nel Regno Unito

• 0750 Dimissione del taoiseach irlandese

• 0751 Secondo il Consiglio di Stato non c’è nulla di male a definire il primo partito di Francia «di estrema destra»

• 0752 Emmanuel Macron propone alla Russia una tregua olimpica

• 0753 I francesi coinvolti nei crimini israeliani a Gaza non saranno perseguiti

• 0754 La Francia potrebbe condividere le proprie basi in Africa con gli Stati Uniti

• 0755 L’idea dei missili Taurus all’Ucraina potrebbe venire dagli Stati Uniti

• 0756 Olaf Scholz sostiene la «soluzione a due Stati»

• 0757 La Polonia si pone sotto la protezione della Germania

• 0758 La Lettonia punisce gli elettori russi

• 0759 La Comece invita a votare per partiti pro-Unione europea

• 0760 La Commissione europea tergiversa sui piccoli agricoltori

• 0761 Josep Borrell: è Israele a provocare la carestia a Gaza

• 0762 La Commissione europea preoccupata per la carestia a Gaza

• 0763 La Commissione europea firma un accordo con l’Egitto contro i profughi sudanesi

• 0764 La CEDU istruirà un processo per le torture praticate in una prigione segreta della Cia in Lituania

• 0765 La Russia esige che la Germania riconosca la responsabilità dell’assedio di Leningrado

• 0766 Elezioni presidenziali in Russia

AFRICA

• 0767 Sull’Egitto piovono miliardi di dollari

• 0768 Una pace in Libia sul modello coreano?

• 0769 Il Marocco sequestra l’ex ambasciata dell’Algeria

• 0770 I servizi speciali ucraini combattono in Sudan

• 0771 Il Niger rompe con gli Stati Uniti

ASIA

• 0772 Dal 7 ottobre Israele ha rilasciato 100 mila porto d’armi

• 0773 Il porto galleggiante degli Stati Uniti al largo di Gaza potrebbe non avere fini umanitari

• 0774 Hamas giustizia notabili palestinesi

• 0775 L’Alta Corte israeliana concede una proroga al governo

• 0776 Il padre di un israeliano ucciso mette in causa il comando militare

• 0777 Bezalel Smotrich preoccupato dell’ideologia degli ufficiali

• 0778 Bezalel Smotrich conferma l’opposizione a un cessate-il-fuoco

• 0779 Secondo Herzl Halevi la guerra non si limita a Gaza

• 0780 Ayman Odeh espulso dalla Knesset

• 0781 Khan Younes distrutta a metà

• 0782 Mohammad Mustafa nuovo primo ministro dell’Autorità palestinese

• 0783 I mussulmani non hanno provocato scontri alla moschea di Al Aqsa

• 0784 Le FDI immaginano la vita gay a Gaza liberata da Hamas

• 0785 I negoziati di pace

• 0786 Benjamin Netanyahu insiste e firma: vuole conquistare Rafah

• 0787 Mohammad Dahlan organizza la distribuzione dell’aiuto umanitario a Gaza

• 0788 Se Israele attacca il Libano, lo Hezbollah gli risponderà senza l’Iran

• 0789 Gli jihadisti si dilaniano nel Nord della Siria

• 0790 Le FDI bombardano Dera

• 0791 L’Onu invoca nuove negoziazioni inter-siriane

• 0792 L’Iraq vieta il PKK

• 0793 La Resistenza palestinese ha incontrato Ansar Allah

• 0794 Ansar Allah deplora la dichiarazione del Consiglio di sicurezza

• 0795 Le forze armate pakistane bombardano in Afghanistan il Tehrik-e-Taliban Pakistan

• 0796 Dimissioni del presidente vietnamita

OCEANIA

• 0797 L’Australia riprende a sostenere l’UNRWA

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0798 António Guterres lancia l’allarme sulla carestia che incombe su Gaza

• 0799 Israele vieta a Philippe Lazzarini di entrare a Gaza

• 0800 Insinuazioni del Comitato delle sanzioni al Consiglio di sicurezza.

• 0801 Il vertice per la democrazia deciso a lottare contro la disinformazione