Zusammenfassung von Nr. 79:«»

LEITARTIKEL

• 0735 Frankreich lehnt ein koreaartiges russisches Friedensprojekt in der Ukraine ab

AMERIKA

• 0736 Kanada bezeichnet russische Präsidentschaftswahl als "undemokratisch"

• 0737 Kanada stoppt Waffenlieferungen an Israel

• 0738 Repräsentantenhaus veröffentlicht Beweise für Korruption in der Biden-Familie

• 0739 Für World Central Kitchen ist eine Bootsfahrt nach Gaza eine Meisterleistung

• 0740 Protest vor dem Hauptquartier der New York Times

• 0741 Für Chuck Schumer ist es möglich, gegen Netanjahu und für Israel zu sein

• 0742 Chris Murphy fordert sofortigen Waffenstillstand in Gaza

• 0743 Joe Biden wusste bereits im Oktober, dass die IDF grundlos Zivilisten bombardierte

• 0744 Im UN-Sicherheitsrat prangern die USA die bevorstehende Hungersnot in Gaza an

• 0745 USA sperren Berater des Weißen Hauses ein, weil er sich weigerte, vor dem Kongress gegen den Präsidenten auszusagen

• 0746 Seit 2008 bevorzugt Google die Demokraten

EUROPA

• 0747 Journalisten reichen gegen Polizei in Nordirland Beschwerde wegen Machtmissbrauchs ein

• 0748 Offizielle Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die nordirische Polizei bei Tötungen und Folterungen von IRA-Kämpfern ihre Augen zugedrückt hat

• 0749 Ein Israeli erhält politisches Asyl in Großbritannien

• 0750 Rücktritt des irischen Premierministers

• 0751 Der Staatsrat beanstandet nicht, wenn Frankreichs führende Partei als "rechtsextrem" bezeichnet wird

• 0752 Emmanuel Macron bietet Russland einen olympischen Waffenstillstand an

• 0753 In israelische Verbrechen in Gaza verwickelte Franzosen werden nicht strafrechtlich verfolgt

• 0754 Frankreich könnte seine Stützpunkte in Afrika mit den Vereinigten Staaten teilen

• 0755 Die Idee der Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine soll aus den USA stammen

• 0756 Scholz setzt auf "Zwei-Staaten-Lösung"

• 0757 Polen stellt sich unter den Schutz Deutschlands

• 0758 Lettland bestraft russische Wähler

• 0759 COMECE ruft dazu auf, pro-europäische Parteien zu wählen

• 0760 Die Europäische Kommission hält die Kleinbauern hin

• 0761 Für Josep Borrell verursacht Israel eine Hungersnot in Gaza

• 0762 Europäische Kommission über Hungersnot in Gaza besorgt

• 0763 Europäische Kommission unterzeichnet Abkommen mit Ägypten gegen sudanesische Flüchtlinge

• 0764 EGMR untersucht Foltervorwurf in geheimem CIA-Gefängnis in Litauen

• 0765 Russland verlangt, dass Deutschland seine Verantwortung für die Belagerung Leningrads anerkennt

• 0766 Präsidentschaftswahlen in Russland

AFRIKA

• 0767 Es regnet Milliarden Dollar auf Ägypten

• 0768 Ein koreanisches Modell für den Frieden in Libyen?

• 0769 Marokko besetzt ehemalige algerische Botschaft

• 0770 Ukrainische Spezialdienste kämpfen im Sudan

• 0771 Niger bricht mit den USA

ASIEN

• 0772 Israel hat seit dem 7. Oktober 100 000 Waffenpässe ausgestellt

• 0773 US-schwimmende Insel vor Gaza ist möglicherweise nicht humanitär

• 0774 Hamas lässt palästinensische Honoratioren hinrichten

• 0775 Israels Oberster Gerichtshof gewährt Regierung Aufschub

• 0776 Vater des ermordeten Israeli gibt Militärkommando die Schuld

• 0777 Bezalel Smotrich um die Ideologie der Offiziere besorgt

• 0778 Bezalel Smotrich beharrt auf seiner Ablehnung eines Waffenstillstands

• 0779 Für Herzl Halevi beschränkt sich der Krieg nicht auf Gaza

• 0780 Ayman Odeh aus der Knesset ausgeschlossen

• 0781 Die Hälfte von Khan Younes wurde zerstört

• 0782 Mohammad Mustafa, neuer Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde

• 0783 Muslime provozierten keine Zusammenstöße in der Al-Aqsa-Moschee

• 0784 Die IDF stellt sich ein schwules Leben im von der Hamas befreiten Gaza vor

• 0785 Friedensverhandlungen

• 0786 Benjamin Netanjahu bleibt hartnäckig und unterschreibt: Er will Rafah einnehmen

• 0787 Mohammad Dahlan organisiert die Verteilung humanitärer Hilfsgüter in Gaza

• 0788 Wenn Israel den Libanon angreift, wird die Hisbollah ohne den Iran reagieren

• 0789 Dschihadisten zerfleischen sich in Nordsyrien gegenseitig

• 0790 IDF beschießt Daraa

• 0791 UNO fordert neue innersyrische Verhandlungen

• 0792 Irak verbietet PKK

• 0793 Der palästinensische Widerstand traf sich mit Ansar Allah

• 0794 Ansar Allah bedauert Erklärung des Sicherheitsrats

• 0795 Pakistanische Armee bombardiert die Tehrik-e-Taliban Pakistan in Afghanistan

• 0796 Rücktritt des vietnamesischen Präsidenten

OZEANIEN

• 0797 Australien nimmt Unterstützung für UNRWA wieder auf

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 0798 António Guterres warnt vor kommender Hungersnot in Gaza

• 0799 Israel verbietet Philippe Lazzarini die Einreise in den Gazastreifen

• 0800 Gerüchte aus dem Sanktionsausschuss des Sicherheitsrats

• 0801 Gipfel für Demokratie will Desinformation bekämpfen