Es gibt Wahrheiten, die noch mörderischer sind als alle Verschwörungen, die auf die Wahrheit abzielen, besonders in dieser schrecklichen Zeit, in der Lüge, Terror und Ungerechtigkeit herrschen. Von nun an könnte jeder einzelne von Ihnen, wenn Sie wollten, es wagen, die Wahrheit zu sagen, ohne befürchten zu müssen, die gefürchtete "guillotine"-Korrektur zu erleiden, die nichts anderes ist als der Vorwurf des Antisemitismus und seine schmerzhaften Folgen, sei es für Ihr Berufsleben oder für Ihr Familien- und Sozialleben; Ein Vorwurf, den man andauernd benutzt und missbraucht.

Diesmal kam die Wahrheit dort ans Licht, wo man sie nicht erwartet hatte, und zwar von einer Person, die sie niemals verraten sollte: dem israelischen General Yitzhak Barik. Getreu den Gepflogenheiten, die seiner Position als Chef des inneren Sicherheitsdienstes gebühren, repräsentierte General Barik in den Augen der Palästinenser die personifizierte Grausamkeit. Es ist der eiserne Griff des zionistischen Staatsgebildes im Westjordanland und im Gazastreifen. Und doch ist er der Mann, durch den die Überraschung kommt.

General Barik wagt den palästinensischen Angriff vom 7. Oktober 2023 zu rechtfertigen, wagt die Widerstandsberufung der Hamas-Bewegung implizit und indirekt anzuerkennen, während er das führende Duo des zionistischen Extremismus der Regierung, in der Person des Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir und seines Kollegen im Finanzministerium, Bezalel Smotrich, angreift, deren Einfluss auf offizielle Entscheidungen überwiegend und entscheidend ist.

Es waren wirklich diese beiden Minister, die die Beschleunigung der Auslöschung der palästinensischen Präsenz auf dem Territorium Palästinas als Hauptpriorität der israelischen Exekutive festlegten – zuerst in den 1967 besetzten Gebieten, dann in den 1948 besetzten Gebiete, d.h. die ethnische Säuberung des gesamten Territoriums des historischen Palästina zwischen dem Jordan und der Mittelmeerküste; "Vom Fluss bis zum Meer", so das berühmte Lied, das dank der gigantischen Demonstrationen gegen den Völkermord vor den Augen aller Bewohner des Planeten Erde weltberühmt wurde:

Aufgrund seiner militärischen Leistungen im Jahr 1973, wie seine Gesichts- und Körperverletzungen während der Schlachten am Sinai zeigen, hält sich dieser General, der für seine Offenheit bekannt ist, für völlig berechtigt, den jüngeren Generationen seines Volkes, die von ihren derzeitigen Führern geradewegs in den Abgrund geführt werden, Lektionen zu erteilen und die er als ... "Lügner" bezeichnet.

In einem Interview mit dem englischsprachigen Sender AI-Jazeera vor einigen Tagen fasste General Barik die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Allgemeinen und der Bevölkerung im Gazastreifen im Besonderen am deutlichsten zusammen:

— Barik: "Sie träumen von Freiheit, aber sie können sie nicht begreifen. Ob man will oder nicht, wir kontrollieren das Leben von Millionen [von ihnen]."

— Al-Jazeera: "Wenn Sie Palästinenser wären und im Westjordanland oder Gazastreifen leben würden, wie würden Sie Israel beurteilen?"

— Barik: "Ich würde gegen Israel für meine Freiheit kämpfen."

— Al-Jazeera: "Wie weit würden Sie in Ihrem Kampf gehen?"

— Barik: "Ich würde alles tun, um meine Freiheit zu bekommen."

Bitte schön.

Infolgedessen ist General Barik der Ansicht, dass kein anderer talmudischer Zionist das Recht oder die Fähigkeit hat, ihn über die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft des "jüdischen Staates" zu belehren. Er ist in einer besseren Position als jeder andere in dieser Disziplin. Das beweisen seine Worte.

Doch damit ist die Überraschung noch nicht zu Ende, denn wir werden Zeugen eines zufälligen Treffens zwischen Barik und dem mächtigsten und berühmtesten der zionistischen Kämpfer, da es um David Ben-Gurion geht. Letzterer, einer der drei Gründerväter Israels, zusammen mit Haim Weizmann und Nahum Goldmann, ist seit siebzig Jahren zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt, wie sie jetzt den Geist und das Herz von General Barik heimsucht, indem sie ihm grausame Risse bereitet. Sieben Jahrzehnte liegen zwischen den beiden Fällen. Bariks öffentliches Geständnis könnte von Ben-Gurions privatem Geständnis gegenüber dem einzigen Mann herrühren, den er unter den Honoratioren des Zionistischen Direktoriums liebte, dem einzigen, dessen Kritik er akzeptierte: Nahum Goldmann.

Letzterer berichtet in seinem bemerkenswerten Buch "Das Jüdische Pradox" [1] von den Gesprächen, die er 1956 mit Ben-Gurion während einer schlaflosen Nacht in der Privatresidenz des damaligen Premierministers führte. Er erzählt unter anderem folgende Passage:

In dieser Nacht, einer schönen Sommernacht, hatten wir ein offenes Gespräch über das arabische Problem. "Ich verstehe Deinen Optimismus nicht", sagte Ben-Gurion. Warum sollten die Araber Frieden schließen? ... Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich niemals mit Israel unterschreiben. Es ist normal, wir haben ihr Land genommen. Natürlich hat Gott uns das versprochen, aber was interessiert sie das? ... Unser Gott ist nicht ihrer. Wir kommen zwar ursprünglich aus Israel, aber vor zweitausend Jahren: Was hat das mit ihnen zu tun? Es gab Antisemitismus, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war es ihre Schuld? ... Sie sehen nur eines: Wir sind gekommen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie es akzeptieren? »

Diese Erklärungen, die vom Chef der berühmten Haganah und auch dem jetzigen General abgegeben wurden, sind fast konforme Kopien, sie ergänzen sich gegenseitig und stimmen praktisch darin überein, die Palästinenser zu entlasten, bei allem Respekt vor den arabisch-zionistischen Regierungen, bei allem Respekt vor den europäischen zionistischen Regierungen.

In beiden Fällen sind wir Zeugen einer fast blinden Gefolgschaft hinter dem Diktat Washingtons, die sie dazu bringt, sich aktiv am Völkermord in Gaza zu beteiligen, der seit fast sechs Monaten im Gange ist. Welche Schande! Die beiden, "zusammen", die sowohl von der Arabischen Liga als auch von der Kommission der Europäischen Union vertreten werden, wetteifern um die Rolle des Unterwürfigsten gegen die blutigste der aufeinanderfolgenden Regierungen Israels. Die beiden, "zusammen" widersetzen sich ständig den Stimmen der Vernunft, die man hört, sei es innerhalb des Staates Israel oder in der jüdischen Diaspora.

Darüber hinaus ist es für die beiden "zusammen" zu einer politischen Konstante geworden, alle jüdischen Bewegungen, die dem Zionismus kritisch gegenüberstehen, zu boykottieren. Diese Haltung ist nicht neu, aber sie geht auf den Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, als die Bewegung "Peace Now" im Rahmen der sogenannten "israelischen Friedenslager" mit zwei respektablen und glaubwürdigen Persönlichkeiten als Sprecher entstand: dem berühmten Journalisten und Politiker Uri Avneri und General Mattityahu Peled, berühmt für seine Teilnahme an allen Kriegen seit 1948, dann Suez 1956, dann der Krieg von 1967, gefolgt von dem Zermürbungskrieg, der 6 Jahre dauerte und vom Krieg von 1973 gekrönt wurde. Männer, die von der Notwendigkeit überzeugt waren, den Frieden als einzigen Rettungsanker für Juden und Araber zu wählen.

Leider hat sich ihnen eine europäisch-arabische Straßensperre in den Weg gestellt, aus Regierungen zusammengesetzt, deren ursprünglicher Zweck es war, antizionistische jüdische Strömungen zu isolieren. Diese pro-zionistische, euro-arabische Front ist das wirkliche Hindernis für Leute, die versuchen, die Lehren der Geschichte zu nutzen, wie Barik, obwohl ihre Strömung vor allem aufgrund der Entschlossenheit des palästinensischen Volkes dazu bestimmt ist, an Boden zu gewinnen, dessen Leiden das Gewissen der Völker der Welt weckt und dessen Heldentum ihre Bewunderung verdient. Zweitens, weil die Wahrheit vor Ort in den besetzten Gebieten von 1967 und 1948 zeigt, dass es für Israel unmöglich wäre, zu "gewinnen", ohne auf das Verfahren des Völkermords zurückzugreifen.

Aber kann man im speziellen Fall Palästinas wirklich durch diese Art von strategischer Entscheidung gewinnen?

Unser tägliches Leben zeugt vom Gegenteil, ebenso wie die vielen Widersprüche, die den jüdischen Staat destabilisieren und seine existenziellen Probleme verschärfen. Ganz zu schweigen von den exzessiven Rissen, die sich in den Gebäuden der auf den Sklavenstatus reduzierten euro-arabischen Dämonkratien vermehren, die bereit sind, ihre eigenen Interessen zugunsten amerikanischer Interessen zu opfern.

Jede der beiden "dämonkratischen Gruppen" ist bereit, sich im Kampf für den Erhalt der Monopole der Unipolarität zum Nachteil der vitalen Interessen der europäischen und arabischen Völker zu opfern.

Infolgedessen arabisiert sich Europa, oder es libanisiert sich, und die arabische Welt schreitet in Richtung Nihilismus zurück. "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen", ein Slogan, der von euro-arabischen Dämonkratien geschwenkt und mechanisch wiederholt wird, konkretisiert sich in der Praxis in Begriffen des Völkermords, dessen Hauptopfer Kinder und Frauen sind. Dieser Slogan ist ein regelrechter Anreiz für Verbrechen und im Falle Palästinas ein Anreiz für Völkermord. Seltsame europäische Zivilisation.

Barik ist es sicherlich gelungen, sich Gehör zu verschaffen, indem er das Alarmsignal aktivierte, denn es ist wohl bekannt, dass dieser alte Abenteurer einer der wenigen Menschen ist, die sich der wahren Lage der IDF sehr bewusst sind.

Er nutzte seine Glaubwürdigkeit und zögerte nicht, den Punkt zu verdeutlichen, indem er die Regierung von Benjamin Netanjahu und hinter ihr das gesamte politisch-militärische Establishment aufforderte, damit aufzuhören, das Volk zu belügen. Seine Taktik hörte hier nicht auf, als er die beiden Minister, Ben Gvir und Smotrich, als "Terroristen" bezeichnete. Und wenn diese schwerwiegende Anklage von den europäischen Dämonkratien fast verschleiert wurde, so wurde sie von den arabischen Zionisten fast vernachlässigt, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass dieser Völkermord seit fast sechs Monaten andauert, verübt mit allen Mitteln, die zur Ausrottung eines ganzen Volkes gehören (Durst, Hungersnot, Mikroben und Viren, Vergiftung usw., am Rande der Massenvernichtungswaffen...) ist nur eine Generalprobe für das, was in nicht allzu ferner Zukunft mit ihnen passieren würde.

Niemals seit der Nakba wurden existenzielle Fragen über die Zukunft Israels so ernsthaft gestellt wie heute. Barik ist sich sehr wohl bewusst, dass Ben-Gurion der erste war, der diese Fragen stellte. Tatsächlich können wir in dem Werk "Das jüdische Paradoxon" ein weiteres Eingeständnis von Ben-Gurion lesen:

"Ich werde bald siebzig Jahre alt sein. Nun, Nahum, wenn du mich fragen würdest, ob ich sterben und in einem jüdischen Staat begraben werden würde, würde ich ja sagen: In zehn Jahren, in fünfzehn Jahren, glaube ich, wird es immer noch einen jüdischen Staat geben. Aber wenn Du mich fragst, ob mein Sohn Amos, der Ende des Jahres fünfzig Jahre alt wird, eine Chance hat, in einem jüdischen Staat zu sterben und begraben zu werden, würde ich dir antworten: fünfzig Prozent!».

Aber überhaupt, unterbrach ich ihn, „wie kannst Du mit dem Gedanken an eine solche Aussicht schlafen, während Du Premierminister Israels bist?“

Und Ben-Gurion antwortete sofort: "Wer sagt Dir, dass ich schlafe?"

… Zurück zu den existenziellen Fragen, vor allem, wenn man die Zehn- und Hunderttausende junger Demonstranten auf den Straßen der europäischen Hauptstädte und in den Vereinigten Staaten über die totale Freiheit Palästinas singen hört, "Vom Fluss zum Meer". Mit den entschlossenen Worten General Bariks, die durch Ben-Gurions Urteile, Ängste und Prognosen bestätigt wurden, gab es keine Möglichkeit mehr, sich der gefürchteten Guillotin-Korrektur auszusetzen. Es geht nur darum, die Abschaffung der Apartheid und damit der Rassendiskriminierung zu fordern. Auf die Abschaffung dieser Geißel folgt die Lösung eines einheitlichen demokratischen Staates ohne Unterschied von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion.

Was die sogenannte "Zwei-Staaten-Lösung" betrifft, so war sie nie mehr als eine "Zwei-Lügen-Lösung". Sie wieder zur Sprache zu bringen, ist ein Versteckspiel mit dem Teufel. Dieser Völkermord, den wir erleben, an dem arabische Zionisten und europäische Zionisten unter dem Befehl Washingtons und Londons beteiligt sind, hat alle Masken fallen lassen, die das wahre Gesicht der Dämonkratien verbargen.

Alle Partner dieser völkermörderischen Expedition verdienen es, genannt zu werden. Das beschämende Schweigen, das sie an den Tag legen, zeugt von einer aktiven Beteiligung an dem Verbrechen der Nichthilfe für ein Volk, das von der Ausrottung bedroht ist.