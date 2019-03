În acest context, numirea lui Lakhdar Brahimi are tot sensul. Când a fost responsabil de dosarul sirian la ONU și la Liga Arabă, el a luptat pentru o «soluție politică», inclusiv arestarea președintelui Bashar al-Assad și înlocuirea lui de către un profesor la Sorbona, Burhan Ghalioun. Însa acesta, colaborator al National Endowment for Democracy (NED/CIA), cu toate ca în mod oficial partizan al unei Sirie non-sectare, fusese speech-writer al lui Abbassi Madani, seful lui FIS, in timpul exilului sau în Qatar.

[7] Noi distingem religia musulmana de manipularea sa politica, islamismul, asa cum este formulata de Confreria(Fratia) Fratilor musulmani. NdlR