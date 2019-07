Traducere

Light Journalist



[1] “The World Still Needs NATO”, Ursula von der Leyen, New York Times, January 18, 2019.

[2] « Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au gouvernement français », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 juin 2005. La lectura acestui articol, presedintele Jacques Chirac a suspendat dreptul de semnatura noii sale ministre, care trebuia să se adreseze în toate privințele Primului-ministru.