قامت الولايات المتحدة، منذ بداية الحرب الباردة، بإنشاء جمعيات لدعم هذه الحركة لصالحها, على غرار اللجنة الأمريكية لأوروبا، والولايات المتحدة، وأصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط American Committee on United Europe et les American Friends of the Middle East [ 1 ]. ونظًمت وكالة الاستخبارات المركزية CIA في العالم العربي، انقلابين.

ترجمة

سعيد هلال الشريفي



[1] America’s Great Game: The CIA’s Secret Arabists and the Shaping of the Modern Middle East, Hugh Wilford, Basic Books (2013).

[2] A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West, Ian Johnson, Houghton Mifflin Harcourt (2010).

[3] Dr. Saoud et Mr. Djihad. La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, Pierre Conesa, préface d’Hubert Védrine, Robert Laffont (2016). English version: The Saudi Terror Machine: The Truth About Radical Islam and Saudi Arabia Revealed, Skyhorse (2018).

[4] Histoire secrète des Frères musulmans, Chérif Amir, préface d’Alain Chouet, Ellipses (2015).

[5] هنا رأي المؤلف يجافي الحقيقة. كيف لهنري كيسنجر أن يدفع العرب، لاسيما سورية، إلى حرب ضد إسرائيل وهو المهووس بالدفاع عنها. سورية كانت تعد جيشها وشعبها لتحرير أرضها منذ إعتلاء الرئيس حافظ الأسد سدة الحكم عام 1970، وحربها في تشرين 1973، كانت حرب تحرير، وليس تحريك. المترجم