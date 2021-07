Απαγορευμένοι στην Αίγυπτο, οι Αδελφοί υποχώρησαν στα ουαχαμπιτικά κράτη (Σαουδική Αραβία, Κατάρ και το Εμιράτο της Σάρτζα) και στην Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, συν στην ουδέτερη Ελβετία). Κάθε φορά, γίνονται δεκτοί ως δυτικοί πράκτορες που πολεμούν ενάντια στην αναδυόμενη συμμαχία μεταξύ Αράβων εθνικιστών και της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Σαγίντ Ραμαντάν έλαβε ένα διπλωματικό διαβατήριο της Ιορδανίας και μετακόμισε στη Γενεύη το 1958, από όπου ηγήθηκε της αποσταθεροποίησης του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας (τόσο το Πακιστάν/Αφγανιστάν όσο και η σοβιετική κοιλάδα της Φεργκάνα). Αναλαμβάνει τον έλεγχο της Επιτροπής για την κατασκευή ενός τζαμιού στο Μόναχο, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να επιβλέπει όλους σχεδόν τους μουσουλμάνους στη Δυτική Ευρώπη. Με τη βοήθεια του American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (AmComLib), δηλαδή της CIA, διέθετε το Radio Liberty /Radio Free Europe, έναν σταθμό που χρηματοδοτούταν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ για να διαδώσει την ιδεολογία της Αδελότητας [ 3 ].

Κατά την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βρετανοί προσπάθησαν να οργανώσουν τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να τον κρατήσουν μακριά από τους Σοβιετικούς. Τον Σεπτέμβριο του 1946, στη Ζυρίχη, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ξεκίνησε την ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Με την ίδια αρχή, ξεκίνησε τον Αραβικό Σύνδεσμο. Και στις δύο περιπτώσεις, ήθελε την ένωση μιας περιοχής χωρίς τη Ρωσία. Από της αρχής του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την πλευρά τους, δημιούργησαν οργανώσεις για την υποστήριξη αυτού του κινήματος προς όφελός τους, τις American Committee on United Europe και τους American Friends of the Middle East [ 2 ]. Στον αραβικό κόσμο, η CIA οργάνωσε δύο πραξικοπήματα, πρώτα υπέρ του στρατηγού Χόσνι Ζαΐμ στη Δαμασκό (Μάρτιος 1949), και στη συνέχεια με τους ελεύθερους Αξιωματικούς στο Κάιρο (Ιούλιος 1952). Επρόκειτο για υποστήριξη εθνικιστών που υποτίθεται ότι ήταν εχθρικοί προς τους κομμουνιστές. Με αυτό το πνεύμα, η Ουάσινγκτον έφερε στην Αίγυπτο τον στρατηγό SS Ότο Σκορτσένυ και στο Ιράν τον ναζί στρατηγό Φαζλόλα Ζαχέντι, μαζί με εκατοντάδες πρώην αξιωματούχους της Γκεστάπο για να ηγηθούν του αντικομμουνιστικού αγώνα. Ο Σκορτσένυ διαμόρφωσε δυστυχώς την αιγυπτιακή αστυνομία σε μια παράδοση βίας. Το 1963, θα επιλέξει τη CIA και τη Μοσάντ εναντίον του Νάσσερ. Ο Ζαχέντι εν τω μεταξύ θα δημιουργήσει τη ΣΑΒΑΚ, τη σκληρότερη πολιτική αστυνομία της εποχής.

