Details zum Amazonas-Regenwald

Wir haben umfangreiche Post über die Feuerkontroverse im Amazonas erhalten. Niemand bestreitet unsere Informationen, aber sie beteiligen sich mit Leidenschaft an der Debatte.

In vier Tagen wurden glücklicherweise viele zusätzliche Nachrichten von neuen Spielern gemeldet. Insbesondere scheint es, dass Brände in den letzten zehn Jahren in dieser Region (mit einem Anstieg in diesem Jahr) nicht nur weniger häufig geworden sind, sondern viel weniger groß sind als in Angola und im Kongo.

Wir erinnern daran, dass:

Urteile über die Ideologie oder die gute Erziehung von Präsident Bolsonaro sind unzulänglich, ob er Recht oder Unrecht hat, und dürfen daher nicht berücksichtigt werden;

die rechten und linken Landes-Regierungen des Amazonas haben dieselbe Rodungs-Politik aus den gleichen Gründen verfolgt, was beweist, dass diese Entscheidung nichts mit den Interessen multinationaler Konzerne zu tun hat;

der Amazonas-Regenwald hängt nicht mit dem CO2-Gehalt der Atmosphäre zusammen. Der Wald atmet, d.h. nimmt CO2 auf und atmet dann dieses Gas wieder aus. Er hält nur einen winzigen Teil von CO2 für sein Wachstum (Photosynthese) zurück. Aus diesem Grund haben nur Brände eine Kohlenstoffbilanz;

Viele Quellen unterscheiden nicht die Verwaltungszone "Amazon" in Brasilien, von dem Wald, der von der OTCA in 8 Ländern verwaltet wird, und dem Amazonas-Regenwald von 9 Ländern, was daher zu statistischen Unstimmigkeiten führt.