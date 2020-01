L’Iran aurait tué le directeur de l’assassinat de Soleimani

Les Talibans ont affirmé avoir descendu un avion et un hélicoptère US en Afghanistan. L’avion de type E-11 A ABCN aurait été utilisé par la CIA pour transporter Michael D’Andrea, le chef de sa section « Iran » et à ce titre, le responsable de l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani [1].

La presse arabe assure que le tir aurait été encadré par des Gardiens de la Révolution iraniens.

Après que le CentCom eu démenti la perte de deux appareils, des photos sont apparues sur le Net. Puis un officiel du Pentagone a démenti que l’avion transportait du personnel de la CIA.