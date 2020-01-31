Voltaire İletişim Ağı

İran’ın Süleymani suikastının müdürünü öldürdüğü bildiriliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Taliban, Afganistan’da bir ABD uçağı ve helikopterini düşürdüğünü iddia etti. E-11A BACN tipi uçağın, CİA tarafından, « İran » bölümü müdürü ve bu sıfatıyla İranlı General Kasım Süleymani suikastının sorumlusu olan Michael D’Andrea’nın kullanıldığı belirtiliyor [1].

Arap basını atışın İran Devrim Muhafızları’nın kontrolünde gerçekleştirildiğini bildiriyor.

CentCom iki hava aracının kaybını yalanladıktan sonra, internette fotoğraflar yayınlandı. Bunun sonrasında bir Pentagon yetkilisi uçağın CİA personelini taşıdığını yalanladı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “CIA İran’a karşı sert gizli operasyonlar hazırlıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Haziran 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İran’ın Süleymani suikastının müdürünü öldürdüğü bildiriliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 31 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article209088.html

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