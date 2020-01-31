İran’ın Süleymani suikastının müdürünü öldürdüğü bildiriliyor

Taliban, Afganistan’da bir ABD uçağı ve helikopterini düşürdüğünü iddia etti. E-11A BACN tipi uçağın, CİA tarafından, « İran » bölümü müdürü ve bu sıfatıyla İranlı General Kasım Süleymani suikastının sorumlusu olan Michael D’Andrea’nın kullanıldığı belirtiliyor [1].

Arap basını atışın İran Devrim Muhafızları’nın kontrolünde gerçekleştirildiğini bildiriyor.

CentCom iki hava aracının kaybını yalanladıktan sonra, internette fotoğraflar yayınlandı. Bunun sonrasında bir Pentagon yetkilisi uçağın CİA personelini taşıdığını yalanladı.