Em 1998, o Professor Igor Panarin, que era então um dos directores do KGB, previra que os Estados Unidos não sobreviveriam por muito tempo à URSS. Baseando-se numa análise das diferenças culturais regionais que começavam a aparecer, ele antecipara a dissolução do Estado Federal. Este processo foi interrompido pelos atentados do 11-de-Setembro e pelo projecto dos Presidentes Bush Jr. e Obama. No entanto, ganhou impulso novamente durante o segundo mandato de Barack Obama, levou Donald Trump ao Poder e parece agora inevitável.

Seja como for, as coisas só irão mal para o futuro dos Estados Unidos se outras comunidades se juntarem à dança. Particularmente os Mexicanos, cuja cultura azteca é muito violenta.

Segundo várias fontes policiais, grupos pretensamente antifascistas tem coordenado os actuais motins em todo o país. Muito embora se ignore, com certeza, quem financia este movimento, não se pode deixar de pensar no complô denunciado há três anos pelo FBI, o qual havia exposto laços entre os meios anarquistas dos EUA e os jiadistas médio-orientais [ 5 ]. Se estas informações se confirmarem, não deveria ver-se nestes motins, mas na sua propagação, a mão do “Estado Profundo” dos EUA contra o Presidente Trump [ 6 ]. Ora, este anunciou a sua intenção de os banir.

Os Estados Unidos ainda não digeriram o seu passado esclavagista. No entanto, apesar das aparências, esse conflito não ameaça a integridade do país. Com efeito, no decurso das últimas décadas, a população dos EUA movimentou-se muito de tal modo que hoje se reagrupou por afinidades culturais em 11 comunidades diferentes (ver o mapa acima). Enquanto isso, os Negros, esses, não formaram uma zona geográfica homogénea que controlassem, mas fizeram uma «Nova Grande Migração» (New Great Migration) principalmente para o Sul profundo (sistema de castas e luta contra o Estado Federal), onde eles são, ao mesmo tempo, integrados e discriminados. Estão igualmente muito presentes nas Midlands (pluralistas e centradas nas classes médias) [ 4 ].

No entanto, a situação actual opõe exclusivamente Negros e certos Brancos ao Poder Branco, enquanto que a de há 28 anos atrás também opunha Negros à comunidade Coreana [ 3 ]. Agora, propaga-se por todo o país em vez de ficar confinada à vizinhança do local do crime. Esta extensão devolve os Estados Unidos aos anos 60 (Kennedy-Johnson), quando a Guarda Nacional teve que ser destacada para vários Estados segregacionistas para permitir aos Negros aceder às escolas públicas.

Estes distúrbios não são contra o racismo em geral, mas exclusivamente contra o racismo anti-negro. Também nada têm a ver com a clivagem política Democratas/ Republicanos. Minneapolis tal como o Minnesota são Democratas. No entanto, eles eram previsíveis para todos os que se interessam pela sociologia norte-americana [ 1 ].

Os Estados Unidos ardem após o aparente linchamento de um cidadão negro, George Floyd, por um policia branco de Minneapolis, Derek Chauvin, em 25 de Maio de 2020. As palavras apaziguadoras do Presidente da Câmara(Prefeito-br), Jacob Frey, não foram levadas em conta. O Governador do Minnesota, Tim Walz, requisitou a Guarda Nacional para abafar a rebelião. Os motins estenderam-se a 140 grandes cidades e 20 outros Estados federados requisitaram igualmente a Guarda Nacional.

