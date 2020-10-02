Карта беспорядков за последние пять дней. Отмечены штаты, которые потребовали помощи Национальной гвардии. Источник: New York Times

[31.05.2020] США попали в огонь после линчевания 25 мая 2020 года чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином.

Успокаивающие слова мэра Джейкоба Фрея не были выслушаны. Губернатор Миннесоты Тим Вальс призвал Национальную гвардию подавить восстание. Беспорядки распространились на 140 крупных городов, а 20 других штатов также потребовали помощи Национальной гвардии.

Нынешние беспорядки направлены не против расизма вообще, а исключительно против расизма по отношению к чернокожим. Они также не имеют ничего общего с политическим разделением на республиканцев и демократов. И Миннеаполис, и Миннесота находятся в руках демократов. Однако, беспорядки не являются неожиданностью для тех, кто интересовался американской социологией [1].

Сегодняшние события напоминают беспорядки в Лос-Анджелесе 1992 года, последовавшие за оправданием белых полицейских, которые избили черного Родни Кинга. Тогда погибли 63 человека, 2383 были ранены и более 12 тысяч были арестованы. 3767 зданий сгорели, а потери составили более 1 миллиарда долларов [2].

Однако сегодня мы сталкиваемся с гневом черного населения и некоторых слоев белого населения против белой власти, а 28 лет назад также произошли столкновения между черным сообществом и корейским сообществом. [3] Кроме того, столкновения распространились сегодня по всей стране, отнюдь не ограничиваясь окрестностями места полицейского преступления. Такое расширение конфликта возвращает США к ситуации начала 60-х годов (эпоха Кеннеди/Джонсона), когда Национальная гвардия использовалась в нескольких штатах, способствующих расовой сегрегации, чтобы позволить чернокожим посещать государственные школы.

11 конкурирующих культурных сообществ, проживающих сегодня в Соединенных Штатах. Источник: Колин Вудард

Соединенные Штаты еще не расправились со своим рабским прошлым. Однако, вопреки видимости, этот конфликт не угрожает целостности страны. Дело в том, что за последние несколько десятилетий население Соединенных Штатов интенсивно перемещалось, что привело к разделению страны на 11 различных зон/сообществ по критерию культурного сходства (см. карту выше). Черные не заняли при этом компактного географического района, который они могли бы контролировать, но провели „новую великую миграцию” (New Great Migration), в основном вглубь сельского Юга (кастовая система и борьба с федеральным государством), где остаются одновременно интегрированными и дискриминированными. Они также обычно присутствуют в Мидлендсе (плюралистическом и ориентированном на средний класс) [4].

По данным различных полицейских источников, нынешние общенациональные беспорядки якобы координируются антифашистскими группировками, т. е. так называемой „Антифой”. И хотя до сих пор точно не известно, кто финансирует это движение, не помешает напомнить здесь о заговоре, обнаруженном три года назад ФБР, который в то время выявил связи между американскими анархистскими кругами и ближневосточными джихадистами [5]. Если бы эти сведения были проверены, то нужно было бы видеть не в самих беспорядках, а в их распространении руку т. н. глубокого государства США („deep state”), действующего против президента Трампа [6], который уже заявил о намерении делегировать группы, называющие себя „Антифой”.

В любом случае, положение Америки может ухудшиться, если к восстаниям присоединятся другие общины, особенно мексиканского происхождения, чьи банды особенно жестоки.

Сепаратистские соблазны особенно сильны в Техасе [7] и Калифорнии – единственных двух штатах, выступающих как Республики.

В 1998 году профессор Игорь Панарин (начавший свою карьеру в КГБ в 1976 году) сделал прогноз, что США не переживут Советский Союз слишком долго. Основываясь на анализе региональных культурных различий, которые начали появляться, он предсказал распад федерального государства США. Этот процесс был прерван атаками 11 сентября и политическими проектами президентов Буша-младшего и Обамы. Возобновление этого процесса произошло во время второго срока Барака Обамы, оно привело к власти Дональда Трампа, и теперь оно кажется неизбежным.