Estados Unidos sigue sin acabar de digerir su pasado esclavista. Sin embargo, a pesar de las ‎apariencias, este conflicto no amenaza la integridad del país. El hecho es que, en estos últimos ‎años, los cambios de domicilio de la población estadounidense a través del país se han ‎incrementado notablemente, de manera que los estadounidenses se han reagrupado en función ‎de sus afinidades culturales en 11 comunidades diferentes (ver el mapa incluido al principio de ‎este artículo). Los negros, por su parte, no están reunidos en una zona geográfica determinada ‎sino que han realizado una New Great Migration (« Nueva Gran Migración »), principalmente ‎hacia regiones rurales del sur, donde impera lo que podríamos llamar un sistema de casta y de ‎oposición al Estado federal, regiones donde la población negra se ha integrado, aunque sigue ‎siendo discriminada. También está muy presente en los Midlands estadounidenses, esencialmente ‎pluralistas y funcionales alrededor de las clases medias [ 3 ].‎

