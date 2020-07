Invitée en duplex le 13 juillet 2020 du Daily Show (Comedy Central), Hillary Clinton a plaidé pour le vote par internet. C’est selon elle, le seul moyen de permettre aux jeunes, aux Afro-Américains et aux Hispaniques de voter face à la mauvaise volonté des Administrations de certains États. Elle a écarté d’un revers de main les objections sur un possible hackage du site internet de l’élection et assuré que ce moyen est fiable.

Selon elle, le vote par internet rend la défaite de Donald Trump inexorable. Elle s’est par ailleurs interrogée sur son possible refus de quitter la Maison-Blanche ; une option que nous devons envisager et à laquelle « nous devons nous préparer ».