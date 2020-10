O Secretário-Geral do Conselho Turco, Baghdad Amreyev, deu o apoio dos membros de sua organização (Cazaquistão, Quirguistão, Turquia, Uzbequistão) ao Azerbaijão.

O Secretário-Geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, tomou posição contra a Turquia no conflito de Arstakh.

«O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan está se ingerindo militarmente no Egito, na Síria, no Iraque e na Líbia, ele declarou (...) Igualmente, ele interveio no Cáucaso entre o Azerbaijão e a Armênia, entrou em colisão com a Grécia e Chipre e atacou o Mediterrâneo oriental em áreas gasíferas, o que obrigou um grande país influente como a França a enviar aviões de caça e um porta-aviões para Chipre».

Essas declarações colocam o conflito entre árabes e turcos com sendo mais importante que aquele entre muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas.