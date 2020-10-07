Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, örgütün üyelerinin (Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan) Azerbaycan’a destek verdiğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyd, Arstakh ihtilafında Türkiye’ye karşı tavır aldı.

« Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır, Suriye, Irak ve Libya’ya askeri müdahalede bulunuyor (…) Azerbaycan ile Ermenistan arasında Kafkasya’ya da müdahale etti Yunanistan ve Kıbrıs ile çarpıştı ve Doğu Akdeniz’deki gaz bölgelerinde saldırarak Fransa gibi etkili büyük bir ülkeyi Kıbrıs’a avcı uçakları ve uçak gemisi göndermek zorunda bıraktı » dedi.

Bu açıklamalar, Araplar ve Türkler arasındaki anlaşmazlığı Sünni Müslümanlar ile Şii Müslümanlar arasındaki çatışmanın önüne koymaktadır.