Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, üye devletlerindeki tüm STK’lara, üniversitelere, kamu ve özel düşünce kuruluşlarına ihale çağrısında bulunuyor.

Resmi olarak, halkların « düşman » (« Rus » olarak okuyun) dezenformasyonuna karşı direncini artıran araçlar yaratılması söz konusudur. Oysa sorun şu ki, propagandaya karşı savaşmak için, NATO’nun propagandası da dahil olmak üzere her türlü propagandaya karşı savaşmak gerekir.

Bu nedenle uygulamada, bu yalnızca NATO propagandasına verilen tepkileri gözden düşürmek için araçlar yaratmak söz konusu olacaktır: örneğin MH17 uçuşu, Sergey Skripal’in veya Aleksey Navalny’nin zehirlenmesi gibi.

Antik çağlardan beri, propagandanın, aksi yöndeki kanıtlarla karşılaşmazsa daha ikna edici olduğu bilinmektedir. Bir asırdır, bilim insanları sadece bir haber kanalının olduğu bir durumu nasıl yaratacaklarını merak ettiler. Bazıları, iletmek istediğiniz mesajın çelişkiyi bastırılıncaya kadar tekrar tekrar yinelenmesi gerektiğini; bazıları tartışmalar için katılımcıların seçilmesi gerektiğini savundu. NATO sosyal ağlar çağında üçüncü bir yol deniyor: mesajı ileten bir fikir birliği yaratmak ve ona karşı çıkanların entelektüel kapasitelerini gözden düşürmek.