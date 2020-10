Der dritte Waffenstillstand in Berg-Karabach, der diesmal in Washington ausgehandelt wurde, hielt am 26. Oktober 2020 nur eine Stunde. Er trat um 8.00 Uhr morgens in Kraft und wurde um 9.00 Uhr nicht mehr umgesetzt.

Wie die vorangegangenen, der in Moskau (10. Oktober) ausgehandelte und der in Paris (18. Oktober) ausgehandelte, scheint er von Aserbaidschan verletzt worden zu sein.

Der Karabachkrieg begann vor genau einem Monat, am 27. September. Die "Minsk-Gruppe" der OSZE wird von den Vereinigten Staaten, Frankreich und Russland gemeinsam geleitet. Jede dieser Mächte konnte die Ineffizienz des diplomatischen Weges feststellen.