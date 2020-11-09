Отмечаем активизацию Спецсудом по расследованию преступлений «Освободительной армии Косово» (OAK) действий по обвинительным актам в отношении бывших главарей этой одиозной структуры. В числе фигурантов – «президент» Х.Тачи и занимавший ранее пост «спикера парламента» К.Весели.

Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ Д.Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно.

Примечателен внушительный «статус» обвиняемых. Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность. К сожалению, западные покровители Приштины закрывали глаза на эту сторону биографии своих подопечных. Теперь широкой западной общественности становится понятно, кому помогала НАТО, когда в 1999 году подвергла бомбардировкам суверенную Югославию.

Косово давно превратилось в рассадник экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом. Дополнительное свидетельство тому – арест двух косовских «граждан», которых австрийская полиция подозревает в причастности к недавним терактам в Вене.

Надеемся, что на Западе, наконец, прислушаются к предостережениям относительно подлинного характера косовской «государственности» и прекратят безоглядно поддерживать тех, кто ради корыстных политических целей готов на все.