Уникальность текущего момента в том, что свобода и демократия одновременно подвергаются нападкам как внутри США, так и за рубежом. За океаном президент России Путин продолжает наступление, вторгнувшись в Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то из присутствующих в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что этого не произойдет.

Но именно Украина может остановить Путина, если мы поддержим эту страну и предоставим оружие, необходимое ей, чтобы защитить себя. Это все, о чем просят украинцы. Они не просят направить в страну американских военных. Фактом является то, что американские солдаты не участвуют в войне в Украине. И я полон решимости обеспечить, чтобы ситуация оставалась таковой и впредь.

Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отказались от нашего мирового лидерства. Не так давно президент-республиканец по имени Рональд Рейган громогласно потребовал: “Господин Горбачев, разрушьте эту стену”.

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Америка является одним из основателей НАТО, военного альянса демократических государств, созданного после Второй мировой войны для предотвращения войны и поддержания мира.

Сегодня, благодаря нашим усилиям, НАТО сильнее, чем когда-либо. В прошлом году мы приветствовали вступление Финляндии в Североатлантический союз, а буквально сегодня утром к нему официально присоединилась Швеция, и сейчас здесь присутствует премьер-министр этой страны.

Г-н премьер-министр, добро пожаловать в НАТО, самый сильный военный союз, который когда-либо видел мир.

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Мы должны дать отпор Путину. Пришлите мне закон о национальной безопасности, поддерживаемый обеими партиями. История наблюдает за нами. Если Соединенные Штаты сейчас прекратят поддержку, это подвергнет риску Украину. Это подвергнет риску Европу. Это подвергнет риску свободный мир, придав смелости тем, кто хочет причинить нам вред.

Президенту Путину я скажу просто: мы не отвернемся от Украины. Мы не преклоним колен. Я не преклоню колено.

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По мере того, как мы преодолеваем вызовы внутри страны, мы также справляемся с кризисами за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке.

Я знаю, что последние пять месяцев для многих – для народа Израиля, для палестинского народа, для многих в Америке – были очень тяжелыми. Кризис начался 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС устроила массовую расправу. Тысяча двести невинных людей, женщин и девочек, мужчин и мальчиков, были убиты, многие подверглись сексуальному насилию. Это был самый смертоносный день для еврейского народа со времен Холокоста. 250 человек оказались в заложниках.

Сейчас в этом зале находятся американские семьи, чьи близкие по-прежнему удерживаются группировкой ХАМАС. Я обещаю всем семьям, что мы не успокоимся до тех пор, пока не вернем домой ваших близких.

Мы также будем работать круглосуточно над возвращением домой Эвана и Пола – несправедливо удерживаемых американцев, – и других граждан США по всему миру.

Израиль имеет право вести боевые действия против ХАМАС. Группировка могла бы прекратить этот конфликт сегодня же, освободив заложников, сложив оружие и выдав лиц, ответственных за нападения 7 октября.

На Израиле лежит дополнительное бремя, потому что хамасовцы скрываются и действуют среди гражданского населения. Однако Израиль также несет фундаментальную ответственность за защиту ни в чем не повинных гражданских лиц в секторе Газа.

Эта война унесла больше жизней ни в чем не повинных гражданских лиц, чем все предыдущие войны в секторе Газа, вместе взятые. Погибло более 30 тыс. палестинцев. Большинство из них – не хамасовцы. Тысячи ни в чем не повинных женщин и детей. Мальчики и девочки остались сиротами.

Почти два миллиона палестинцев подвергаются бомбардировкам или вынуждены были покинуть свои дома. Разрушаются жилые дома, в руинах целые кварталы, целые города. Семьи лишены еды, воды, лекарств. Это душераздирающая ситуация.

Мы не прекращаем прилагать усилия к тому, чтобы добиться немедленного прекращения огня, которое должно продлиться по меньшей мере шесть недель. Это позволит вернуть заложников домой, облегчить невыносимый гуманитарный кризис и создать предпосылки для прочного, более продолжительного прекращения огня.

Соединенные Штаты возглавляют международные усилия по доставке большего объема гуманитарной помощи в сектор Газа. Сегодня я поручаю американским военным возглавить чрезвычайную миссию по созданию в Газе, на побережье Средиземного моря временного причала, который сможет принимать крупные суда, доставляющие продовольствие, воду, медикаменты и временный кров.

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Американских военных там не будет. Этот ременный причал позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, ежедневно поступающей в Газу.

Но Израиль тоже должен внести свой вклад в эти усилия. Израиль должен позволить доставлять больше помощи в сектор и обеспечить, чтобы сотрудники гуманитарных организаций не попадали под перекрестный огонь.

Руководству Израиля я заявляю: гуманитарная помощь не может быть второстепенным фактором или разменной монетой. Защита и спасение жизней ни в чем не повинных людей должны быть приоритетом. Заглядывая в будущее, мы видим, что единственным реальным путем урегулирования ситуации является решение на основе сосуществования двух государств.

Я говорю это как человек, который всю жизнь поддерживал Израиль, и как единственный американский президент, приехавший в Израиль во время войны. Не существует другого пути, который гарантировал бы безопасность и демократию Израиля. Не существует другого пути, который гарантировал бы, что палестинцы смогут жить достойно и в условиях мира. И не существует другого пути, который гарантировал бы мир между Израилем и всеми его соседями, включая Саудовскую Аравию.

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Обеспечение стабильности на Ближнем Востоке также означает сдерживание угрозы, исходящей от Ирана. Именно поэтому я создал коалицию из более чем десятка стран для защиты международных перевозок и свободы судоходства в Красном море. Я отдал приказ о нанесении ударов для ослабления возможностей хуситов и защиты американских военных в регионе. Как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами США, я готов без колебаний принимать дальнейшие меры для защиты наших граждан и нашего военного персонала.

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Америка становится сильнее. У нас лучшая в мире экономика. И с тех пор, как я вступил в должность, наш ВВП вырос. Наш дефицит торговли с Китаем снизился до самого низкого уровня более чем за десятилетие.

Мы выступаем против несправедливой экономической практики Китая. Мы выступаем за мир и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Я активизировал наши партнерства и альянсы в Тихоокеанском регионе. Я обеспечил, чтобы самые передовые американские технологии не могли использоваться для создания Китаем оружия. По правде говоря, моему предшественнику при всей его жесткой риторике в адрес Китая, так и не пришло в голову сделать это.

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Мы стремимся к конкуренции с Китаем, а не к конфликту. И если уж на то пошло, мы находимся в более сильной позиции для достижения победы в конфликте 21-го века против Китая, чем какая-либо другая страна.