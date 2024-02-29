Уважаемые сенаторы! Депутаты Государственной Думы! Уважаемые граждане России!

Каждое Послание Федеральному Собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, решение которых считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны.

Такая программа действий, конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учёными, волонтёрами, предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, солдатами и офицерами Вооружённых Сил России. Конечно, мы понимаем, что такие мероприятия готовятся. Тем не менее реальные потребности людей, безусловно, прорываются в этих беседах. Много идей было выдвинуто и на крупных общественных, экспертных форумах.

Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится, потому что реализовать всё задуманное мы сможем только вместе. Задачи большие.

Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части в своё время.

Мы поддержали наших братьев и сестёр, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной «русской весне». Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем.

Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу.

Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага.

На производствах трудятся в три смены – столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная, технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряжённую работу в интересах России.

Миллионы людей объединила акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Всё для победы!». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи.

Люди отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих, порой очень скромных, сбережений. Повторю, такая помощь бесценна – это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна.

Хочу отметить работу фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой.

Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела.

Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри. Но они просчитались – это сегодня уже абсолютно очевидная вещь: столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего многонационального народа.

Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплочённость и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу они сражаются за одну, общую Родину.

Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям.

Уважаемые друзья!

Защита, укрепление суверенитета идёт сегодня по всем направлениям, и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы.

Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев.

(Минута молчания.)

Наши Вооружённые Силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях: от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства.

Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть, понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведётся непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности.

Боевые возможности Вооружённых Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории.

Не мы начинали войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан.

В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – всё сделано, или завершается эта работа.

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю.

На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать уникальные характеристики. В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве.

Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем.

Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?

Можно привести наглядный пример такого лицемерия. В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы – а это не что иное, как вбросы, – это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам.

При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет. Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет. О чём они говорят, вообще непонятно.

Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности – это демагогия. В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им не выгодно – там и обсуждать нечего, как они сами говорят, business as usual, там они будут стремиться нанести нам поражение.

Но так, безусловно, не пойдёт. Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России.

Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом. Напомню: в 1981–1988 годах военные расходы СССР составляли 13 процентов валового национального продукта.

Поэтому наша задача – так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооружённых Сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащённости армии и флота.

В первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения.

Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.

Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто – мы же с вами понимаем – несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.

Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории.

И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации – они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжёлые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжёлые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это всё мультики какие-то.

Чего сказать, действительно, русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, ослепляет, лишает разума. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех.

Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну – думаю, что это сегодня важно для всех: без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.

Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними.

Так, уже в 2028 году страны БРИКС с учётом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37 процентов глобального ВВП, тогда как показатель «Группы семи» опустится ниже 28 процентов. Эти цифры очень убедительные, ведь ещё 10–15 лет назад ситуация была совершенно другой. Я уже говорил об этом публично. Тенденции такие, понимаете? Мировые тенденции, и никуда от этого не деться, они носят объективный характер.

Смотрите, доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности «большой семёрки» в 1992 году была 45,7 процента, а БРИКС даже без учёта расширения – в 1992 году этой организации не было, но страны БРИКС, – только 16,5, а в 2022-м уже «семёрка» – 30,3 процента, а БРИКС – 31,5 процента. К 2028 году ситуация ещё больше поменяется в сторону БРИКС: будет 36,6 процента, для «семёрки» прогноз на 2028 год – 27,8. Никуда от этого не деться, это объективная реальность, так и будет, что бы ни происходило, в том числе даже на Украине.

Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства. Тем более что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему – пилят сук, на котором сидят десятилетиями.

Мы взаимодействуем с партнёрами на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, и потому к работе Евразэс, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства. Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнёрства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь».

Позитивно развивается диалог Россия–АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия–Африка. Африканский континент всё громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления.

У России давние, хорошие отношения с арабскими государствами. Они представляют самобытную цивилизацию от Северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнёрских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении.

И отдельно прошу Правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры, прежде всего, конечно, на пространстве СНГ да и в мире в целом.

Кстати, уважаемые друзья, коллеги, уверен: многие посетили выставку «Россия». Сюда приходят, чтобы увидеть самим, показать детям, как богата и необъятна наша Родина. На выставке «Россия» был дан старт Году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои.

И конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остаётся оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран.

Да, сегодня и Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом.

Очевидно, что не только экономика, качество социальной сферы влияют на демографию, на рождаемость, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий.

Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. (Аплодисменты.) Присоединяюсь к вашим аплодисментам.

В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке, о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе Послания – наберитесь терпения, оно только начинается. Всё, что было до, – это важно, но сейчас начинается самое главное.

Начну с одной из самых острых проблем – это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек. Конечно, и это много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания.

Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, причём от беременности женщины до достижения ребёнком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек.

Мы серьёзно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал «Госуслуги» с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных денег – где-то в районе 100 миллиардов рублей, но они предусмотрены. Вообще, буду эти дополнительные расходы называть, они все проработаны.

Хочу повторить: проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более девяти процентов населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30 процентов. Нужно поставить чёткие цели и последовательно двигаться к их достижению: добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже семи процентов, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12 процентов. То есть мы должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей.

Понимаю, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому – повторю ещё раз – важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для наших семей.

Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: «Семья».

О ряде конкретных инициатив прямо сейчас и скажу.

Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и северо-запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.

Второе. В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда было построено 72,8 миллиона квадратных метров, а сейчас – 110.

Ещё важнее, что за последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч – с помощью семейной ипотеки. Эта программа началась у нас в 2018-м, напомню. Мы постоянно повышали её доступность: сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребёнком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – шесть процентов.

И ещё. Сейчас при рождении третьего ребёнка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, потом по нарастающей – всё больше и больше, но деньги для этого есть.

В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся.

Третье. В России больше двух миллионов семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость.

Вот что хочу сказать. Смотрите, это реальные цифры: с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8 процента – хороший показатель.

Подписан Указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чём люди и просили. Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей.

В семьях, где растёт много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребёнка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребёнка.

Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своём бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.

И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка – ещё на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030-го.

Уважаемые коллеги!

Хочу выразить признательность благотворительный фондам, социальным некоммерческим организациям, которые помогают пожилым и больным людям, детям-инвалидам. И очень многое сделали они для того, чтобы поднять на государственный уровень вопрос долговременного ухода, потому что они всё время ставили эти вопросы.

Считаю необходимым нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета, вывести её на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи, а это около полумиллиона наших граждан.

К 2030 году нужно точно уже сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и были обеспечены 100 процентов граждан, которые в этом нуждаются.

Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень «80 плюс».

Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам.

Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом.

Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети.

В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей.

Далее. За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормативы ГТО.

Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить – вставай на лыжи!» Это тот самый случай, момент такой настал. Кстати говоря, что касается «пития»: здесь у нас заметный, хороший результат. Реально без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя, и это, безусловно, сказывается на здоровье нации.

Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты ещё в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнём программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят.

Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей.

Кроме того, предлагаю в предстоящие шесть лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, а такая потребность есть. Потому что сейчас, в 2022–2023 годах, из 39 тысяч школ – 39 440 школ у нас – медицинские кабинеты есть только в 65 процентах. Есть над чем работать.

Ещё очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать. В тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, придётся опять за счёт федерального бюджета, за счёт федеральных ресурсов решать эту задачу: построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов.

Уважаемые коллеги!

Мечты, свершения наших предков, старших поколений стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями. А завтрашний день страны определят устремления нынешнего, молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, – это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории.

Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодёжной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект – «Молодёжь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают своё призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд.

В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату – пять тысяч рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было. И отдельные решения предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населённых пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населённым пунктам, где живёт меньше 100 тысяч человек, а это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, посёлки, сёла. Так вот уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей.

Что ещё хотел бы добавить? В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей, других работников бюджетной сферы исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте Федерации. Эти положения так называемых майских указов и впредь должны строго выполняться. При этом надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов, занятых здесь специалистов.

Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. Такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив, безусловно.

Понимаю, что проблема давняя, очень сложная, капиталоёмкая, если так можно сказать. Обсуждали её и с коллегами из федеральных ведомств, с руководителями регионов, учителями, врачами, другими специалистами. Безусловно, её нужно решать.

Я сейчас не буду вдаваться в детали, но она действительно сложна. И депутаты, и члены Правительства понимают, о чём я говорю. Просто прошу Правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов в субъектах Федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны.

Отдельный вопрос – это создание дополнительной мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста. При этом целевым образом выделим более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов.

Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первых образовательных школ лидерского уровня начнём уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе. Всего до 2030 года откроем 12 таких школ.

Теперь о содержании образования. Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. И конечно, явно не на пользу дела, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, – а такое бывает, к сожалению, – вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману. Прошу коллег из Правительства совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с этой проблемой, она очевидна.

В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры, мы всё об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

Что предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать ещё один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приёмной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учётом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей.

Уважаемые коллеги!

В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой большой семёрки. Но что хочу в этой связи отметить? Хочу отметить вот что. Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия.

Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90 процентов, то есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой. Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности и пятая в мире.

Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд: войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан.

В ближайшие шесть лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое – до 35 тысяч, что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

При этом мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста, нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии – их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение, поэтому сегодня подробно остановлюсь на этих двух стратегически важных темах.

Начну с кадровой базы. В России растёт большое молодое поколение. Как ни странно, есть демографические проблемы с ростом численности населения, а большое молодое поколение имеет место. В 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году – уже 9,7 миллиона, на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. И это, конечно, результат в том числе и демографических мер предыдущих лет.

Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21-го века. На это направим новый национальный проект «Кадры».

Много, безусловно, об этом говорим, но нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развёрнута система профориентации. Ребята начиная с 6-го класса могут познакомиться с разными специальностями.

Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников, пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из моих поездок, музеи, лаборатории. Прошу вас, обязательно включайтесь в эту работу.

На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей.

Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий.

Отдельно поручаю Правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие шесть лет проведём капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов.

Теперь в целом о высшей школе. Задача – чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать ещё раз: предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков.

Придётся выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета, естественно, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей.

В целом надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учётом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу Правительство и регионы внимательно все эти вопросы проработать.

Далее. В Послании прошлого года объявил о существенных изменениях в организации высшей школы, о необходимости использовать здесь лучший отечественный опыт. Профессиональные основы будущего специалиста закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов. Прошу Правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме.

Потребуются дополнительные ресурсы: по предварительным подсчётам, в этом году – где-то 1,5 миллиарда, потом – 4,5 миллиарда. Эти деньги тоже у нас посчитаны.

Нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию. На это направлена наша программа «Приоритет-2030». Её финансирование рассчитано до конца текущего года. Безусловно, предлагаю продлить её ещё на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей.

Критериями эффективности вузов-участников должны быть кадровые и технологические проекты с регионами, отраслями экономики и социальной сферы, создание реально работающих инновационных компаний и стартапов, привлечение иностранных студентов. Конечно, оценивать работу всех вузов, университетов России, колледжей, техникумов будем по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы.

Уважаемые друзья!

Теперь несколько слов о технологической базе развития. Здесь основа основ – это наука, конечно. На встрече с учёными, сотрудниками Российской академии наук, которая в этом году отметила своё 300-летие, говорил, что даже в самые сложные периоды Россия никогда не отказывалась от решения задач фундаментального характера, всегда думала о будущем, и мы сейчас должны поступать так же. Собственно говоря, мы так и стараемся делать.

Например, такого спектра научных установок класса мегасайенс, как у России сегодня, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров, исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству.

Отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ.

Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до двух процентов ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира.

Хочу ещё раз повторить: при этом существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса – не менее чем вдвое к 2030 году. Конечно же, главное – это эффективность таких вложений. Речь идёт о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда.

С учётом актуальных задач и вызовов мы скорректировали Стратегию научно-технологического развития России. В её логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета. Назову их основные направления.

Первое. Мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность.

Второе. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия.

Третье. Мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать.

Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов, другого сырья для новой экономики. У нас всё это есть.

Подчеркну, речь идёт о нашем стратегическом заделе на будущее, поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития, обеспечим приоритетное бюджетное финансирование. Прошу Правительство и Федеральное Собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу видеть это в качестве основного приоритета.

Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Предлагаю поставить здесь цель: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объём несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети.

Приведу ещё несколько цифр. В 1999 году у нас доля импорта достигла 26 процентов ВВП – мы почти на 30 процентов всё завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19 процентов ВВП, или 32 триллиона рублей. А в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17 процентов ВВП.

А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Всё мы не можем – нам и не нужно стремиться к тому, чтобы всё производить. Но Правительство знает, над чем нужно работать.

Подчеркну: с учётом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров для нас критически важно кардинально повысить производительность труда – это одна из ключевых задач.

А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энерго- и ресурсоэффективных экономических предложений и реализацию таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Вы знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом.

Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенций, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере. К 2030 году не менее 40 процентов средних и крупных предприятий базовых и сырьевых отраслей экономики, все учреждения социальной сферы необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая, огромная, но очень важная работа.

Кроме того, на увеличение эффективности, перевооружение производств должны быть нацелены передовые инженерные школы, которые создаются на базе вузов. Мы ставили перед собой цель – создать 50 таких школ. 30 из них уже создано, ещё 20 запускаем в текущем году.

Предлагаю расширить эту программу ещё на 50 инженерных школ. То есть в общей сложности развернуть сеть по стране – сеть из 100 таких центров, которые будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения, причём в самых разных областях: в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в транспорте, в социальной сфере.

Конечно, всегда и по каждому из этих направлений нужно использовать искусственный интеллект – к этому стремиться. Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели – тоже дополнительно – 9 миллиардов рублей.

Уважаемые коллеги!

За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, открываются, мы уже к этому привыкли. Это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области. Этот перечень, безусловно, можно продолжать.

Обращаю внимание, в предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2022 годом. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысячи новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Мы уже сформировали своего рода промышленное «меню». Компании, реализующие индустриальные проекты, могут выбрать оптимальные меры поддержки, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. Достаточно много инструментов изобрели и применяем. Обязательно будем развивать все эти механизмы.

Так, за шесть лет дополнительно направим 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки. И за счёт этой программы дополнительно построим и модернизируем ещё более 10 миллионов квадратных метров производственных площадей. Я просто для сравнения хочу отметить. Кстати, плюсом к тем темпам, которые мы уже набрали.

Вот для сравнения. Сегодня в России ежегодно строится около четырёх миллионов квадратных метров производственных площадей. Это весомый показатель обновления нашего индустриального потенциала, а мы дополнительно, как я сказал, 10 миллионов будем делать.

Далее. На 300 миллиардов рублей пополним Фонд развития промышленности. Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов. Ещё не менее 200 миллиардов дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, предлагаю для них увеличить базу для расчёта амортизации. Она составит 200 процентов затрат на российское оборудование и НИОКРы. Это вроде как скучная субстанция, но я поясню, о чём идёт речь. Если компания приобретает отечественные станки на 10 миллионов рублей, то она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 миллионов. Это серьёзная поддержка.

Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам. Здесь важно использовать преимущества кластерного подхода, когда компании растут вместе со своими смежниками и поставщиками, а их кооперация даёт взаимовыгодный эффект для всех. Обращаю внимание Правительства: до 2030 года необходимо создать ещё не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения.

Мы ставим цель: к 2030 году объём инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70 процентов. Кстати, здесь у нас динамика хорошая. Хочется сказать даже, очень хорошая. Хорошая.

Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6 процента, а план был 4,5. В 2022 году – 15,9 процента при плане 9,5. А за девять месяцев прошлого года при плане на год 15,1 процента прирост составил 26,6 процента. Надо и дальше двигаться опережающими темпами.

Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в её реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что Корпорация развития «ВЭБ.РФ» при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста.

Уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях. Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке: нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг. Нужно делать это в конце концов.

Повторю: российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66 процентов ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надёжно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.

Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объёме до двух миллионов восьмисот тысяч рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат гарантирован.

Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные и инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет.

При этом считаю необходимым запустить новый инструмент – так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трёх лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход. Конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Подчеркну: все меры государственной поддержки инвестиций, создание и модернизация предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников.

Конечно, принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно всё потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопросы, как вернуть.

Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надёжная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна.

Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вложения сюда и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны, безусловно, и мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого.

Я всегда говорил и скажу ещё раз: никому – ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов – не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды, – и сейчас я говорю именно о них – помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям. В этом призвание власти – помогать.

Уважаемые коллеги!

Всё более значимый вклад в экономический рост вносят малый и средний бизнес. Сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, IT, превышает 21 процент. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано один миллион 200 тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса.

Обращаю внимание: это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди стремятся начать своё дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч.

Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. То есть должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели.

Уже говорил, что не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощённого на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению – к другим способам так называемой оптимизации фискальной нагрузки.

Прошу Правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути притворного, дробления бизнеса – перейти к нормальной, цивилизованной работе «в белую». При этом подчеркну: никаких штрафов – подчёркиваю это особо, – никаких штрафов, санкций, пересчёта налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии.

Кроме того, поручаю Правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с «упрощёнки» на общий порядок налогообложения.

Далее. Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять.

Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учётом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок.

И ещё: предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.

Повторю: нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса. В целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчён.

Прошу Правительство представить на этот счёт конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста, предложения уже созрели, по сути.

Особо отмечу работу малого и среднего бизнеса на селе, в агропромышленном комплексе. Сейчас мы не только полносью обеспечиваем себя продовольствием. Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран – экспортёров продуктов питания. Благодарю работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом, – благодарю вас за впечатляющие результаты.

К 2030 году объём производства российского АПК должен ещё вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений.

Особое решение используем для развития прибрежных регионов. Напомню: у нас действует правило «квота под киль». Оно должно строго выполняться. Речь идёт, как некоторые здесь из присутствующих знают, о том, что компании получают квоты на добычу морепродуктов под обязательство закупать новые промысловые суда российского производства, обновлять флот.

Вместе с тем в этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги – порядка 200 миллиардов рублей. Антон Германович [Силуанов] здесь, с ним договорились – предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли.

Уважаемые коллеги!

В современных условиях повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта – уже об этом упоминал. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой.

Так, предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а доктор, семейный врач – оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения.

Всё, о чём говорю, не какие-то рассуждения о далёком будущем. Такие практики уже внедряются в работу ведущих медицинских центров. Задача в том, чтобы распространить их по всей стране, сделать массовыми и доступными.

Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей.

Для государства такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования и развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов, для эффективного управления нашими программами и национальными проектами. Главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи, предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате с максимально быстрым получением результата.

Кстати, Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе европейским странам, ещё предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте.

Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ об утверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере, это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача.

В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу Правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение. Нужно, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе и за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки, направим на её развитие 116 миллиардов рублей.

Уважаемые коллеги!

Сейчас хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.

Обращаю внимание: эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание.

Далее. В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объёмом 500 миллиардов рублей, затем расширили её до одного триллиона. Напомню, что такие кредиты предоставляются региону под три процента годовых на срок до 15 лет. Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма. Эти кредиты не списываются, но в текущем году субъекты Федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов, а в целом начиная с 2025 года будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

Также считаю, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.

Приведу конкретный пример. Субъект Федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провёл ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники, и так далее.

И конечно, поддержим те субъекты Федерации, у которых есть потенциал для развития, но нужно помочь его раскрыть, запустить проекты реального сектора экономики, инфраструктуры, которые станут драйверами в этих территориях.

Сейчас 10 субъектов Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу Правительство продлить действие этих программ ещё на шесть лет.

К 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны.

Уважаемые коллеги!

Как видим, планы большие, расходы – тоже. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии, инфраструктуру.

В этой связи хочу сказать о налоговой системе. Безусловно, она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, а также для реализации региональных программ, призвана сокращать неравенство, причём не только в обществе, но и в социально экономическом развитии субъектов Федерации; учитывать уровень доходов граждан и компаний.

Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы.

И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных, социальных проектов. При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей. Я прошу Государственную Думу, Правительство в ближайшее время представить на этот счёт конкретный комплекс предложений. И в дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов. Именно об этом бизнес и просит в ходе наших прямых контактов.

Уважаемые коллеги!

Решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики, должны работать на повышение качества жизни людей, причём во всех субъектах Федерации. Мы уже продлили до 2030 года специальные программы развития таких регионов, как Северный Кавказ и Калининградская область, Донбасс и Новороссия, Крым и Севастополь, Арктика и Дальний Восток. Для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития, и такая же работа идёт по населённым пунктам в Арктике.

Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план, а в целом программа развития должна охватить порядка двух тысяч населённых пунктов, включая сёла и посёлки. Здесь также должны сработать решения по поддержке субъектов Федерации, о которых сегодня сказал, включая инфраструктурные кредиты.

Хочу обратиться к главам регионов. Эти ресурсы надо использовать в том числе для расширения возможностей муниципалитетов. Да, я помню встречу с руководителями некоторых муниципалитетов на их форуме здесь, в Москве. У местного уровня власти особая роль и ответственность. Именно сюда идут люди и граждане со своими повседневными нуждами. Хочу поблагодарить наших мэров, глав районов, депутатов за ваш труд, за внимание к запросам людей. И отдельно хотел бы отметить сотрудников муниципалитетов, которые работают в непосредственной близости от зоны боевых действий, делят со своими земляками все испытания.

Соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов.

До 2030 года продлим и всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу Правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 миллиардов рублей.

Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу Правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности, конечно, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально, по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно.

Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы примем её на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников.

Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития «ДОМ.РФ». В нём примут участие пять регионов: Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и сёла.

Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях.

Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки, а сами учреждения культуры получают стимул для развития и для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу Правительство подготовить свои дополнительные предложения.

Кроме того, по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры». Люди постоянно говорят об этом на встречах. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей.

Ещё одно дополнительное решение, которое нужно доработать и принять, – прошу Правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки именно для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объёме или их вообще нет. Нужно сделать это максимально оперативно, решить вопрос о ключевых параметрах, в том числе размерах первичного взноса и ставки по кредиту. Я прошу иметь это в виду, буду ждать от вас предложений.

Далее. Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции.

Отдельно поддержим проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока ещё недостаточным уровнем социально-экономического развития, где многие обычные наши предложения не работают. Для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей.

В этой связи следующая системная задача. При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали один миллион 730 тысяч человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику. Прошу Правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании.

Продолжим и реализацию нашего проекта «Чистая вода». Для многих наших городов, сельских поселений эта проблема чрезвычайно актуальная. Прежде всего речь идёт о надёжном снабжении качественной питьевой водой.

Отдельная тема – газификация. В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России, как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы.

Естественно, это даст возможность расширить программу социальной газификации. Благодаря ей газ уже подведён бесплатно к границам одного миллиона ста тысяч участков. Приём заявок продолжается, при этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка.

Что отдельно сейчас хотел бы сказать? В границах многих населённых пунктов, куда уже проведён сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год, но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации.

Проблема затрагивает миллионы семей! Безусловно, её нужно решить, причём решить в интересах наших граждан, а именно: расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ.

Также получат поддержку жители отдалённых северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они отапливают свои дома углём или дровами. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причём отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей.

С учётом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Обновим и парк школьных автобусов, темпами причём не менее трёх тысяч машин в год, что особенно важно для малых городов и сельской местности. Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов, регионов. Действительно, очень важная программа. Поэтому выделим на закупку школьных автобусов ещё дополнительно 66 миллиардов рублей. И конечно, это должна быть техника, произведённая в России, полностью или с высокой степенью локализации.

В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились ещё 29 городов. В целом по стране объём вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращён вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга качества окружающей среды.

За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

За последние пять лет ликвидировали 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые буквально отравляли жизнь людей в 53 регионах России. В безопасное состояние приведены территории полигона «Красный Бор», Байкальского ЦБК и Усолья-Сибирского.

Что в этой связи, уважаемые коллеги, хотел бы подчеркнуть? На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия, но это далеко не всё. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру.

В целом, по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков.

Надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять «зелёные» технологии, переходить на экономику замкнутого цикла. Тем более что у нас, по сути, с нуля создана современная отрасль обращения с отходами. Для их обработки и утилизации построены 250 предприятий. Задача к 2030 году – сортировать всё, что подлежит сортировке, все твёрдые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим совместно с бизнесом ещё порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков.

Что ещё хочу сказать? В ходе встреч с гражданами на Дальнем Востоке, в Сибири, в других регионах не раз звучала тема сбережения наших лесных богатств, о том, что надо наводить порядок с нелегальными вырубками, с охраной лесных массивов. У этой темы действительно огромный общественный резонанс. Она важна почти для каждого человека, мы здесь, что называется, всем миром объединяем усилия, и ситуация постепенно меняется.

Очень важный рубеж: начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается. Я хочу поблагодарить за этот результат волонтёров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях, и, конечно, представителей бизнеса за поддержку таких проектов. Мы обязательно продолжим восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров.

Отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, то есть занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Надо честно сказать, что вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные.

Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объём его грантов составит один миллиард рублей в год.

Продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных. Предлагаю в этой связи подумать и об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.

К 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.

Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро. Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей».

Современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Чёрного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток ещё на 10 миллионов человек в год.

А в целом по стране – с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, – до 2030 года турпоток должен практически удвоиться, до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое – до пяти процентов. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счёт.

Развитие туризма, региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью, в текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдёт через всю страну – до Владивостока.

Также за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы Джубга–Сочи. Она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза – до полутора часов – и, более того, позволит активно развиваться Черноморскому побережью.

Но сразу хочу сказать – мы с Правительством договорились, хочу и публично тоже об этом сказать: это, конечно, сложный и очень капиталоёмкий проект, там сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Но тем не менее прошу Правительство представить схему его финансирования. Проработайте это.

Мы уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85 процентов дорог в крупных агломерациях. Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитии именно региональных дорог.

Более доступными должны стать авиаперелёты. Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года.

Для этого планируем ускорить и развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед Правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование.

Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счёт собственных, отечественных самолётов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности – сложная задача. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а своё производство не развивали.

Но тем не менее передовые российские разработки в машиностроении, в строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. По этому направлению тоже скажу пару слов.

Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу – Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям.

Продолжится масштабная модернизация Центрального транспортного узла. Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Необходимо модернизировать и опорную сеть внутренних водных путей. За счёт этого обеспечить дополнительные экономические эффекты и в области туризма, в области развития промышленности, развития отдельных чувствительных, очень важных для нас регионов, в том числе регионов Крайнего Севера.

Что хочу сказать здесь дополнительно? Современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны, регионов, которые задействуют свои транзитные туристические потенциалы, могут вовлечь в оборот земельные участки под промышленные и сельскохозяйственные объекты, а для граждан это возможность строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях, для бизнеса это новые перспективы, в том числе на внешних рынках.

В этой связи отдельный вопрос, который поднимался на одной из моих встреч, – это очереди на пограничных пунктах пропуска. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут, в реальности практически каждый водитель грузовой фуры нередко ждёт на границе часами.

Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать десять минут. Современные технологии позволяют это сделать.

Такие требования важны и для ритмичной работы транспортного коридора «Север – Юг», который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии. Его основой станут не только автомобильные маршруты, но и бесшовное железнодорожное сообщение на всём протяжении от наших портов на Балтике и Баренцевом море до побережья Персидского залива и Индийского океана. Также будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Чёрного морей.

Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В своё время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко, вовремя кое-что не сделали, ну ладно – теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастёт со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань.

В зоне особого внимания – дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза. Обращаю Ваше внимание, коллеги: это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза – в пять раз! Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути. Будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел, и, конечно, наращивать арктический флот.

В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс». В начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград». В следующем году заложим ещё один корабль такого же класса – «Сталинград». А на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения – «Лидер», вдвое большей мощности.

На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике.

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Хотел бы сказать отдельно. Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины.

Вы знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут.

Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодёжи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны, они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут её судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию.

Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди.

В этой связи – о новом, считаю, важном решении: уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем её «Время героев». Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда я встречался со студентами – участниками специальной военной операции в Петербурге. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов.

Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей.

Учёба начнётся уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители Правительства, Администрации Президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, причём статус академии считаю необходимым законодательно повысить.

Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах.

Я прошу Министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия. Отмечу, что участники специальной военной операции: и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры – уже сегодня составляют костяк наших Вооружённых Сил. И, безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе, при приёме на командирские курсы, в училища и военные академии.

Дорогие друзья!

Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет нужно доказывать, подтверждать каждый день. Речь идёт о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Это наша родина, родина наших предков, и она нужна и дорога только нам и, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну.

За последние несколько лет нам удалось выстроить систему управления, а также реализации национальных проектов на новых принципах, на основе больших массивов данных, современных цифровых технологий, что позволило повысить эффективность работы, контролировать риски, учитывать весь объём информации, постоянно донастраивать проекты и программы, опираясь на обратную связь с гражданами.

Я хочу поблагодарить коллег из Правительства, ведомств, регионов, которые все эти годы – и в период пандемии, и в условиях санкционной агрессии против России – кропотливо выстраивали эту систему. Знаю, что это была трудная, сложная работа, и, главное, она уже даёт отдачу. Мы видим это по результатам.

Ровно в этой логике мы продолжим действовать. До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу ещё раз подчеркнуть: это не проекты отдельных ведомств, они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. При этом прошу Общероссийский народный фронт и дальше держать на контроле исполнение решений на всех уровнях власти.

Хочу подчеркнуть: главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса.

Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трёхлетку, но и верстать все основные расходы, инвестиции дальше – на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы.

Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы. Программа, которую обозначил сегодня в Послании, носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности.

Но я сейчас подчеркну главное: выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев – всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте, от мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнём идут вперёд, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для её развития.

Низкий вам поклон, ребята.

Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги, благодарю всех граждан России за солидарность и надёжность. Мы – одна большая семья, мы вместе, и потому сделаем всё так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем.

Верю в наши победы, в успехи, в будущее России!

Спасибо.

(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)