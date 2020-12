[1] “عمليات نفسية وتلاعب بالناخبين”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 10 شباط (فبراير) 2016, www.voltairenet.org/article1...

[2] “Disturbing report on Trump’s national security adviser emerges on pro-Putin website Gen. Flynn’s son suspected as source”, Think Progress (Center for American Progress), January 17, 2017.

[3] “دونالد ترامب لا يلعب الغولف فقط، إنه يطهر البنتاغون”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020, www.voltairenet.org/article2...