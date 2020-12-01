Громкое заявление о помиловании генерала Флинна Дональдом Трампом насторожило всех.

Генерал был осуждён за дачу ложных показаний по «Рашагейт» (а не за другие совершённые им преступления). Он всего лишь пытался защитить своего патрона от судебного преследования, за что тот сегодня его отблагодарил.

Но не только за это. У генерала прекрасный послужной список. Будучи главой военной разведки, он выступал против поддержки администрацией Обамы Аль Каиды, ДАИШ и их родного дома – Братьев-мусульман. Он боролся за прекращение войны против Сирии и поддерживал президента Башара аль-Асада на его посту. После известного конфликта, в котором его поддерживали генералы Мэттис и Келли, он вынужден был уйти со своего поста.

Встреча в Совете национальной безопасности 13 июня 2013 г. в Белом доме. Спецпредставитель Братьев-мусульман Юсуф аль-Карадави из-за запрета въезда на территорию США представлен своим заместителем шейхом Абдаллой Бин Байяхом (второй слева в чурбане).

После этого он стал работать в частном секторе в компании Cambridge Analytica, которая занималась анализом передаваемых в интернете массивов данных в интересах избирательных кампаний ряда действующих руководителей, в числе которых Тед Круз [1] и Дональд Трамп. Затем вместе со своим сыном Майклом он создаёт лоббинговую компанию, клиентом которой была Турция. Он выступает за экстрадицию Фетуллы Гюлена, обвинённого в подстрекательстве к совершению госпереворота 2016 г. В то время президент Реджеп Тайип Эрдоган еще не был покровителем Братьев-мсульман и не решался стать лидером турецкого национализма. Поэтому экстрадировать лидера исламистов, совершившего госперворот по указке ЦРУ, было весьма желательно.

В итоге, генерал Флинн сближается с Дональдом Трампом, присоединяется к его кампании против пуритан, так что его прочат возможным кандидатом на должность вице-президента, если не министра Обороны или советника по Национальной безопасности. Последний пост он будет занимать в течение 24 дней после вступления президента Трампа в должность вплоть до вынужденной отставки в результате «Рашагейт».

В итоге, он прекращает заниматься политикой и занимается исключительно своей судебной защитой.

Генерал Флинн и президент Трамп

14 сентября 2019 г. было объявлено, что он вместе с Джорджем Пападопулосом выступит с докладом на конференции «Воины цифровой эры» в Атланте. Речь шла о первом публичном представлении движения QAnon. Однако из-за повышенного интереса журналистов он отказался от участия.

Конференция была организована Ричардом Гранвиллем, создателем поисковой системы Yippy. Но о самом QAnon ничего не известно. Кроме того, что за этим названием скрывается высокопоставленный чиновник из министерства Обороны, допущенный к секретным документам уровня «Q» и желающий оставаться «Анонимным». Многочисленные сообщения в сетях приписывают ему проведение расследований по «Пиццагейт» в отношении педофилов из среды высокопоставленных пуритан, включая ряд лиц из Голливуда и Демократической партии, в числе которых братья Подеста.

Джон Подеста при президенте Билле Клинтоне был секретарём Белого дома, а затем возглавлял избирательную кампанию Хиллари Клинтон. В разгар Рашагейт он обвиняет Сеть Вольтер в работе на Кремль после того, как Майкл Флинн мл. переиздаёт одну из моих статей, в которой раскрывался план его отца по реформированию разведслужб [2]. .

Перед президентскими выборами 3 ноября «QAnon» распространяет сообщения о проведении операции против конспирологов, которые якобы намеревались фальсифицировать выборы. После этого «QAnon» сообщает об обыске в Германии помещений группы Dominion, причастной к фальсификациям на выборах в США. Однако, если эта полицейская операция действительно имела место, то установить, кто является заказчиком и что было выявлено, нельзя.

Личный адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил о нескольких видах мошенничества на выборах: при формировании избирательных списков, подсчётах бюллетеней в урнах, c помощью бюллетеней, направленных по почте, при автоматическом подсчёте голосов и, наконец, при передаче результатов голосования по каналам связи. Последнее осуществлялось программой Dominion. Часть голосов, отданных за Дональда Трампа, зачислялись Байдену. Эта программа использовалась для фальсификации выборов в ряде других стран, в числе которых Венесуэла.

Оказывается, президент Уго Чавес не раз использовал наблюдателей из Сети Вольтер. Один из них обнаружил и раскрыл нарушения во время голосования. Страна использовала машины для голосования, которые выдавали квитанции при каждом голосовании. Программа Dominion устанавливала перечень машин для голосования, которые должны быть проверены путём сравнения электронных результатов с полученными ручным подсчётом. После этого можно было определить, подвергались ли другие машины вмешательству. Но не президент Чавес фальсифицировал выборы – это была группа Dominion, но на кого она работала, неизвестно. Генерал, который проводил эти выборы, был арестован за коррупцию и государственную измену.

Адвокат генерала Флинна Сидни Пауэлл организовала совместно с командой Рудольфа Джулиани пресс-конференцию. Бывшая федеральная судья штата Северная Каролина сделала себе имя на борьбе с мошенничеством и коррупцией. Став адвокатом, она доказала необоснованность расследований, проводимых против генерала Флинна, и добилась их прекращения. А теперь она вместе с Рудольфом Джулиани готовит жалобу против Dominion за массовые фальсификации.

В постановлении об отставке главных лиц Пентагона есть подпись генерала Флинна [3]. Все отставники причастны к поддержке Братьев-мусульман и связанных с ними террористических организаций – Аль Каиды и ДАИШ.

Дональд Трамп блефует или он действительно схватил мошенников за руку? И если это так, будет ли он с ними бороться или вступит в переговоры?