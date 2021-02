El Partido Demócrata del presidente estadounidense Joe Biden está ejerciendo actualmente ‎grandes presiones sobre las empresas distribuidoras de televisión por cable para que saquen ‎ciertos canales de televisión de sus listas de distribución en Estados Unidos.‎

Se trata específicamente de interrumpir el acceso del público a Fox News, One America News ‎Network (OANN) y Newsmax, acusando a esos canales de ser opositores políticos que apoyaron al ‎ex presidente Donald Trump. ‎

Dos miembros de la Cámara de Representantes por el Estado de California, Anna G. Eshoo y Jerry ‎Mc-Nerney, escribieron a los principales operadores de televisión por cable (Comcast, Verizon y ‎Cox) y a las plataformas de internet (Roku, Apple y Hulu) exigiéndoles que interrumpan la difusión ‎de lo que llaman «desinformación». ‎

Estos dos representantes demócratas son miembros de la Comisión de ‎Energía y Comercio (House Energy and Commerce Committee), que realizó el 24 de febrero ‎una audiencia sobre el tema “Estimulando las llamas: desinformación y extremismo en ‎los medios” (Fanning the Flames: Disinformation and Extremism in the Media).‎

La Constitución de los Estados Unidos de América prohíbe al Congreso la imposición de límites a ‎la libertad de expresión. ‎