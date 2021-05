[1] Ο ED Morel κατήγγειλε τη σκληρή μεταχείριση των Κογκολέζων ό από τον Βασιλιά των Βέλγων, Λεοπόλδο Β’.

[2] “Black Horror on the Rhine”: Idealism, Pacifism, and Racism in Feminism and the Left in the Aftermath of the First World War, Peter Campbell, Histoire sociale/Social history, Volume 47, Number 94, Juin/June 2014. («Μαύρος τρόμος στον Ρήνο»: Ιδεαλισμός, ειρηνισμός και ρατσισμός στον Φεμινισμό και η Αριστερά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Peter Campbell, Histoire sociale / Social history , Volume 47, Number 94, Juin / June 2014). DOI: https://doi.org/10.1353/his.2014.0034.

[3] The New York Times’ 1619 Project: A racialist falsification of American and world history, Niles Niemuth & Tom Mackaman & David North, World Socialist Web Site (2020). 1620: A Critical Response to the 1619 Project, Peter W. Wood, Encounter Books (2020).

[4] Σημείωση: Η δημοκρατική ιστοριογραφία θεωρεί τον πρόεδρο Τζάκσον υπεύθυνο για τη γενοκτονία των Ινδιάνων Τσερόκι στο «μονοπάτι των δακρύων». Προφανώς δεν είναι έτσι που σκέφτεται ο Τσερόκι Kevin Stitt.