Según el New York Times los amerindios eran tan esclavistas como los europeos. Pero ‎los españoles concedían la libertad a los esclavos amerindios que se convertían a la ‎‎“fe verdadera”, o sea al catolicismo. En definitiva, las colonias europeas en las Américas ‎se desarrollaron realmente sólo después de la llegada de esclavos negros traídos desde Angola ‎al territorio de los actuales Estados Unidos, en 1619. Según la versión que ahora divulga el ‎‎ New York Times , la guerra de independencia o « Revolución de las Trece Colonias » no fue un ‎movimiento contra los impuestos injustos instaurados por la Corona británica sino una rebelión ‎que buscaba preservar el sistema esclavista. Eso explicaría por qué Estados Unidos es ‎sistémicamente racista. Por consiguiente, cada blanco está en el deber de tomar conciencia del ‎privilegio indebido que goza y de reparar hoy los crímenes del patriarcado blanco. ‎

[1] E. D. Morel denunció el tratamiento inhumano del rey belga ‎Leopoldo II contra los congoleses.

[2] “Black Horror on the Rhine”: Idealism, Pacifism, and ‎Racism in Feminism and the Left in the Aftermath of the First World War, Peter Campbell, Histoire ‎sociale/Social history, Volume 47, Number 94, junio de 2014,

[3] The New York Times’ 1619 Project: A racialist falsification of ‎American and world history, Niles Niemuth, Tom Mackaman y David North, World Socialist Web ‎Site, 2020; 1620: A Critical Response to the 1619 Project, Peter W. Wood, Encounter Books, ‎‎2020.

[4] La Nación Cherokee –antes llamada Nación Cherokee de Oklahoma– es la ‎mayor de las tres comunidades del pueblo amerindio cherokee constitucionalmente reconocidas ‎por el gobierno de Washington. Nota de Red Voltaire.

[5] Nota del Autor: La historiografía del Partido Demócrata, atribuye a Andrew ‎Jackson, 7º presidente de Estados Unidos (1839-1837), la responsabilidad del genocidio contra ‎el pueblo cherokee durante la deportación masiva de 60 000 cherokees, conocida como el ‎‎«Sendero de lágrimas» (The Trail of Tears), durante la cual murieron al menos ‎‎4 000 miembros de ese pueblo amerindio. Evidentemente, eso no es lo piensa el cherokee ‎Kevin Stitt.