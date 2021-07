Biden yönetimi, önceki üç yönetim gibi (Bush, Obama ve Trump) 27 Haziran 2021’de « düşmanları » (bu durumda Suriye’deki İran yanlısı milisler) bombaladı.

Öte yandan, 20 yıldan beri ilk kez gerçekleştirdiği bombardımanı meşrulaştırmak üzere, ne Donald Rumsfeld ve Amiral Arthur Cebrowski tarafından tasarlanan « sonsuz savaş »ı onaylayan AUMF 2001’i (Authorization for Use of Military Force of 2001), ne de sadece Irak için geçerli olan AUMF 2002’i (Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002) öne sürdü.

Aksine, Biden yönetimi başkanın Anayasa tarafından tanımlanan savaş yetkilerinden söz etti. Bu durumda, Başkan Biden derhal Kongre’ye hesap vermelidir. Kongrenin rızası olmadan bu yolda devam etmesi mümkün değildir.

Hukuki alanda yaşanan bu U dönüşü, Cenevre’deki ABD-Rusya zirvesinden (« II. Yalta olarak bilinen ») sonra ve Kongre’nin AUMF’yi yürürlükten kaldırma olasılığını incelemesinden sonra gündeme geliyor. Temsilciler Meclisi zaten bu yetkilerin yürürlükten kaldırılması lehinde oy kullanmıştı. Senato şu anda bunu Dış İlişkiler Komitesi içerisinde kapalı oturum halinde konuyu tartışıyor.