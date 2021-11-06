ABD askeri-sınai kompleksi, Başkan Joe Biden’ın « Amerikan malı satın al » kampanyasına karşı çıkıyor. Partisinin yerel seçimlerde başarısız olmasının ardından selefi ve rakibi Donald Trump’ın sloganını kullanıyor.

Sanayiciler, Avrupa’nın ABD’ye ithalatını daha da zorlaştırmanın, Avrupa’da ABD silahlarının aleyhine karşılıklı bir kampanyayı teşvik edeceğinden çekiniyor.

İhracat yeteneklerinin karşılıklılığına ilişkin bir ABD-Almanya anlaşması zaten mevcut.

ABD savunma sanayi, ülkedeki açık ara en üretken sanayidir