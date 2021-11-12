Военно-промышленный комплекс США выступает против призыва президента Джо Байдена «Покупать то, что сделано в США». После провала своей партии на местных выборах, президент взял на вооружение лозунг своего предшественника и соперника, Дональда Трампа.

Промышленники бояться, что эта политика создаст трудности для импорта европейской продукции в США и создаст прецедент встречной кампании в Европе в противовес вооружению из США.

Сегодня уже существует соглашение между США и Германией на базе взаимовыгодных возможностей по экспорту.

Оборонная промышленность США является на порядок самой продуктивной и доходной в стране.