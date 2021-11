In einer Telefonkonferenz am 15. November 2021 versicherte Präsident Joe Biden seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, dass sein Land keinen Krieg anstrebe, sondern mit ihm nur fair konkurrieren wolle. China dagegen lehnt jede Form von Rivalität ab und beabsichtigt, "Win-Win"-Beziehungen aufzubauen.

Laut dem Wall Street Journal [1] hätte die CIA jedoch den Bau einer chinesischen Marine-Militäreinrichtung in Abu Dhabi beobachtet. Washington schickte daher im September seinen Nationalen Sicherheitsminister Jake Sullivan und seinen Stellvertreter für den Erweiterten Nahen Osten, Brett McGurk, in das Emirat. Die beiden Männer zeigten Prinz Mohammed bin Zayed ("MBZ") Satellitenfotos und forderten ihn auf, den Bau sofort einzustellen oder mit Sanktionen rechnen zu müssen.

China hat von jetzt an die mächtigste Marine der Welt, mächtiger als die Vereinigten Staaten. China baute (2017) einen Marinestützpunkt in Dschibuti, um gegen somalische Piraten (effektiv) zu kämpfen, und unterzeichnete dann ein geheimes Abkommen für eine Basis in Kambodscha (2019). Darüber hinaus verfügt es über zivile Marinestützpunkte in Pakistan und Sri Lanka, die es schnell für militärische Zwecke umwandeln könnte.

Die Vereinigten Arabischen Emirate beherbergen einen wichtigen US-Marinestützpunkt und, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, einen französischen Stützpunkt.