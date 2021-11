Un’importante delegazione degli Emirati Arabi Uniti si è recata a Teheran, guidata da sceicco Tahnoon bin Zayed, consigliere nazionale per la Sicurezza, nonché presidente del fondo sovrano ADQ e fratello del presidente ad interim degli Emirati (foto).

La delegazione ha firmato un accordo economico con il governo di sceicco Ebrahim Raisi.

A oggi Iran ed Emirati non hanno ancora trovato soluzione:

– alla contesa frontaliera nel Golfo;

– al rispettivo impegno in Yemen in opposti campi;

– alla differente concezione dell’islam: religiosa per Abu Dhabi, politica per Teheran.