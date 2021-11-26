Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin 26 Kasım’da Quirinal Antlaşması’nı imzalaması bekleniyor.

İki hükümet, Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel’in görevden ayrılmasından ve halefi Olaf Scholz’un koalisyon hükümetini kurmasından sonra Avrupa Birliği’nin liderliğini üstlenmeyi planlıyor. Fransa, AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2022’de altı aylığına devralacak.

Quirinal Antlaşması, sanayi ve savunma alanlarında işbirliği hükümleri içermektedir.

Brexit’ten sonra bir Fransız-Alman ikilisinden başka bir Fransız-İtalyan ikilisine geçiş, Fransız-Alman rekabetinin geri dönüşü ve Avrupa Birliği’nin sonunun başlangıcı anlamına gelebilir.