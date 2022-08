Kazachstan is erin geslaagd zijn voorraad voormalige Sovjetwapens te recyclen. Zij heeft ze aan Oekraïne verkocht en zal ze in 14 vluchten, via Jordanië, vervoeren om haar sporen uit te wissen.

Azerbeidzjan is hier al mee bezig en Kirgizstan onderhandelt erover.

Voorraden van voormalige Sovjet-wapens werden als verouderd en waardeloos beschouwd. Hun recycling in Oekraïne is een belangrijke bron van inkomsten. Tot de afzetting van Nursultan Nazarbayev in januari 2022 was Kazachstan een pijler van de militaire alliantie rond Rusland, de CSTO (Collective Security Treaty Organisation).