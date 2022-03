Volontari canadesi in tenuta da combattimento si sono raggruppati all’aeroporto di Varsavia in attesa del trasferimento in Ucraina.

Il governo russo ha già annunciato che i combattenti stranieri volontari in Ucraina saranno considerati mercenari, quindi passibili di imputazioni penali.

Il governo ucraino ha da parte sua annunciato di aver ricevuto oltre 66 mila richieste di volontari da tutto il mondo e di averne già accolte un terzo.

Solo il governo del Senegal ha protestato contro il reclutamento di mercenari sul proprio territorio. Ha inoltre redarguito l’ambasciatore ucraino per aver pubblicato in internet appelli per il reclutamento di jihadisti.